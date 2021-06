Garou : Le jour où il a failli mourir, éjecté d'une voiture en feu !

En 2001, Garou a bien cru que sa vie était terminée. A l'époque, le chanteur aujourd'hui âgé de 48 ans a été victime d'un accident de voiture qui aurait bien vu virer au drame.

Le 17 mai 2001, l'ancien coach de The Voice a passé une merveilleuse soirée entouré de ses amis. Ce jour-là, il fêtait la fin de sa tournée triomphale. Au petit matin, il a pris le volant de son véhicule, une Ferrari 385 Spider qu'il venait tout juste d'avoir, afin de rentrer chez lui. Mais, alors qu'il était sur l'autoroute, il s'est endormi, envoyant donc son bolide sur le rail de sécurité. Fort heureusement, il est parvenu à sortir de la voiture, avant que le moteur ne prenne feu et que la voiture explose.

"Je pensais vraiment mourir", s'est souvenu Garou lors de son interview pour Nikos Aliagas dans son émission Sortez du cadre (Europe 1), en octobre 2015. Après avoir vécu cet accident de la route, l'artiste - que l'on retrouve de nouveau à l'animation de La Fête de la Musique 2021 sur France 2 depuis Roland-Garros - a vu la vie sous un nouvel angle : "C'est une expérience de vie que je n'ai pas vraiment envie de revivre... mais c'est une embûche qui m'a fait voir la vie d'une autre façon. Se réveiller en train de tourner sur l'autoroute et penser mourir, c'est... Je pensais être catapulté, mais comme la Ferrari était très basse, j'ai été gardé par le parapet."

Le miraculé pensait vraiment qu'il allait mourir. Et ses dernières pensées étaient pour sa fille Emelie (née le 7 juillet 2001 de son histoire avec un mannequin suédois prénommé Ulrika) : "Je me souviens de tout ce que je pensais pendant ces six secondes. Les trois dernières ont vraiment été pour ma fille, qui n'était même pas encore née. Je n'ai jamais eu peur de la mort, mais quand tu as la responsabilité d'être papa, là tu peux commencer à avoir peur de mourir car il faut que tu sois là pour ton enfant." Fort heureusement, il a eu la chance d'être présent pour sa naissance, ainsi que ses dix-neuf dernières années de sa vie.