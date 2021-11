Garou a une nouvelle et jeune compagne : première apparition avec la très jolie Emily !

La vie amoureuse de Garou a connu quelques petits changements !

Alors qu'on s'attendait à le voir au bras de Stéphanie, sa dernière compagne en date, le 19 novembre dernier à Paris, c'est avec une autre ravissante jeune femme que le célèbre chanteur québécois de 49 ans s'est présenté au tout premier dîner caritatif de la Fondation One Drop, organisé au Pavillon Dauphine, et dont il était le maître de cérémonie. Comme le montre notre diaporama, Garou a une nouvelle amoureuse qui répond au doux nom d'Emily.

Pour cette toute première apparition officielle, les amoureux se sont montrés complices face aux photographes. Garou avait opté pour un look casual chic sombre, composé notamment d'une paire de baskets, tandis que sa compagne a misé sur une petite robe sans manche, simple mais efficace et qui sublimait à la perfection sa longue et fine silhouette.

Il faut dire que Garou - souvent très discret sur sa vie privée - n'avait plus évoqué sa compagne Stéphanie depuis 2019. A l'époque, le chanteur a la puissante voix s'était confié sur son couple et ses débuts difficiles. Mais au fil des années, une vraie sérénité s'était installée, pour le plus grand plaisir de Garou qui disait avoir souffert de ses précédentes ruptures. L'artiste canadien a notamment vécu une histoire médiatisée avec la chanteuse Lorie.

Une belle soirée de charité, une jolie somme récoltée

Le 19 novembre dernier, Garou et la belle Emily ont passé une très belle soirée caritative en présence de nombreux invités de prestige tels que le grand chef Alain Ducasse ou encore Fayza Lamari, la maman de Kylian Mbappé.

La Cuvée One Drop est une soirée caritative exceptionnelle co-présidée par Guy Laliberté, fondateur de la Fondation One Drop, hautement attendue issue d'une collaboration entre la Fondation One Drop, Ducasse Paris et la maison d'enchères Artcurial. Garou est ambassadeur de la Fondation One Drop depuis sa création.

Lors de cette soirée, Alain Ducasse et ses équipes ont signé un dîner galagastronomique qui a réuni plus de 200 invités prestigieux, de grands noms du monde viticole et de nombreuses personnalités et qui s'est suivi d'une vente aux enchères orchestrée par Artcurial incluant des flacons parmi les plus rares et des expériences de 32 lots exceptionnels parmi les plus exclusives, provenant des domaines les plus renommés du monde viticole. Guitare de Sting, et séjour dans sa propriété vinicole italienne, lot de Kylian Mbappé, magnum de champagne du domaine Miraval de Brad Pitt (dédicacé par l'acteur)... Lors de la vente aux enchères de vins et d'expériences d'exception orchestrée par Artcurial, sous la direction du commissaire-priseur Maître Stéphane Aubert, Garou a récolté 480 000 euros en tant que maître de cérémonie. La Fondation One Drop a été créée et est présidé par Guy Laliberté le Fondateur du Cirque du Soleil. Une très belle réussite !