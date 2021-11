Thomas Sotto privé d'émission politique par amour : le nom de son remplaçant dévoilé

France Télévisions a finalement trouvé un remplaçant à Thomas Sotto. Dans un communiqué relayé ce mardi 16 novembre 2021, le groupe a annoncé que Laurent Guimier, directeur de l'information de France Télévisions, co-animera l'émission politique Elysée 2022 au côté de Léa Salamé. Pour rappel, Thomas Sotto avait annoncé son retrait en raison de sa relation amoureuse avec Mayada Boulos, la conseillère en communication du Premier ministre Jean Castex.

Comme le rappelle l'AFP, la prochaine émission aura lieu le 30 novembre, où le nouveau duo animera le débat décisif des candidats LR à la veille du congrès, a précisé France Télévisions. Succédant à Vous avez la parole, Elysée 2022 est le grand rendez-vous politique de France 2 une fois par mois en direct à 21h05, dans la perspective de l'élection présidentielle. Ses audiences sont pour l'instant à la peine. Le premier numéro, avec Valérie Pécresse, candidate à la primaire de la droite, qui affrontait le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, n'avait attiré que 1,05 million de téléspectateurs en moyenne, pour une part d'audience (PDA) de 5,1%, selon Médiamétrie.

Le 7 novembre dernier auprès du Parisien, Thomas Sotto avait commenté cette décision difficile et "assez injuste" : "Je me dois de tenir compte de notre époque, devenue très violente et qui a tendance à tout hystériser. La suspicion est généralisée. Beaucoup de gens s'érigent en procureurs. Par principe, avant même d'avoir ouvert la bouche, j'aurais été considéré comme coupable, même en étant irréprochable professionnellement. Je ne veux pas prêter le flanc à la moindre ambiguïté et prendre le risque de fragiliser le travail et la perception de la rédaction de France 2 à laquelle je suis viscéralement attaché", avait déclaré celui qui peut compter sur le soutien de sa collègue et amie Léa Salamé. "Ma seule consolation, c'est d'être le premier homme à s'effacer pour une femme, alors que jusqu'à présent c'était toujours elles qui étaient priées de rester à la maison."

Privé d'émission politique, Thomas Sotto conserve tout de même son poste aux commandes de Télématin avec Julia Vignali et continuera d'assurer les remplacement de Laurent Delahousse au 20 heures de France 2.