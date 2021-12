"Je suis marié, j'ai des enfants..." : Eric Zemmour interrogé sur sa vie privée et Sarah Knafo

Eric Zemmour était l'invité de la matinale d'Yves Calvi sur RTL ce 15 décembre 2021. Une radio qu'il connaît bien pour y avoir travaillé à partir de 2010 jusqu'en 2019, ayant été écarté à la suite de ses incitations à la haine religieuse. Sur le plateau, il a pu présenter ses idées, répondre aux questions d'Alba Ventura et François Lenglet et rire des plaisanteries de l'humoriste Philipe Caverivière. Dans cette ambiance relativement sereine par rapport à d'autres de ses expériences comme sur France 2 dans Elysée 2022, le candidat à la présidence de la République a répondu à des questions sur sa vie privée et sa relation avec sa conseillère Sarah Knafo.

Yves Calvi pose ses questions sans détour à Eric Zemmour : "Votre vie privée a été très largement exposée dans cette campagne. Votre compagne madame Knafo va-t-elle vivre avec vous à l'Elysée si vous êtes élu ?" Eric Zemmour, qui a porté plainte contre le magazine Closer le mois dernier pour atteinte à sa vie privée, répond dans un premier temps : "Alors ça, je ne réponds pas à des questions personnelles. Ma vie privée ne regarde que moi."

Sauf que le présentateur de radio ne souhaite pas en rester là et insiste : "Les Français n'ont pas le droit d'être informés ?" Le leader du parti Reconquête! détaille alors sa position : "Les Français sauront le jour venu. Je déteste cette américanisation de la vie politique. Je l'ai condamnée souvent pour les prédécesseurs. Nous ne sommes pas aux Etats-Unis. Nous ne choisissons pas un couple, nous choisissons un homme. Donc, le président, le candidat, c'est moi. Tout le reste, je suis marié, j'ai des enfants, j'ai ma vie privée qui ne regarde que moi. Et les Français s'en moquent. Je refuse de répondre à ces questions." Contredisant Yves Calvi, l'auteur de La France n'a pas dit son dernier mot estime que les Français s'intéressent à ce qu'il dit pour la France : "Ma vie privée, ils s'en moquent et ils ont bien raison."

Lors de son premier meeting en tant que candidat officiel pour les élections présidentielles, ses trois enfants, Hugo (né en 1997), Thibault (né en 1998) et Clarisse (née en 2004), et leur mère l'avocate Mylène Chichportich étaient présents. Son épouse, décrite comme une femme forte par leur amie commune Isabelle Balkany, est restée dans l'ombre lors de cet événement politique. Par ailleurs, sa directrice de campagne et énarque Sarah Knafo a eu le droit à un coup de projecteurs avec une standing ovation de la salle.