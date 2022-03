Eric Zemmour en couple : déstabilisé par des enfants qui l'interrogent sur Sarah Knafo

Dans la couverture de la campagne présidentielle à la télévision, un format lancé en 2017 détonne : l'émission Au tableau !, créée par Caroline Delage et produit par Mélissa Theuriau. En effet, face à des enfants, les personnalités en lice pour le fauteuil suprême apparaissent loin des habitudes des plateaux TV et des éléments de langage. Le nouveau numéro est diffusé sur C8 - et pas Canal+, afin de se conformer aux contraintes de respect d'équité des temps de parole imposées par l'Arcom (anciennement le CSA) - ce dimanche 27 mars 2022 à 21h10. Les invités de cet unique numéro de la campagne 2022 sont Valérie Pécresse (Les Républicains), Fabien Roussel (Parti communiste), Yannick Jadot (Les Verts) et Éric Zemmour (Reconquête). Ce dernier n'a pas pu échapper aux questions sur sa vie privée qu'il cherche tant à protéger.

Essayiste reconverti en homme politique depuis la fin de l'année 2021, Eric Zemmour est une figure très clivante de ces présidentielles qui multiplie les déclarations choc avant même l'officialisation de sa campagne. Père de trois enfants avec l'avocate Mylène Chichportich, qu'il a épousée en 1982, il est désormais en couple avec sa directrice de stratégie, l'énarque Sarah Knafo, bientôt âgée de 29 ans. Il a ainsi été interrogé par les écoliers d'Au tableau ! à son propos, comme le rapporte Philippe Vandel sur Europe 1 dans un extrait audio diffusé par la radio : "Si vous êtes élu, qui sera la première dame", lui demande, cash, une jeune élève. "Ouh là ! On verra... J'ai une compagne et elle viendra avec moi à l'Élysée." Ce à quoi l'écolière renchérit : "C'est votre femme ?" La voix quelque peu décontenancée, il répond : "Elle est partout, de toute façon, ne t'inquiète pas. Elle est dans tous les journaux, tout le monde la connaît et elle travaille avec moi, en plus."

Le présentateur Philippe Vandel ajoute que l'ex-polémiste n'a pas répondu à une autre question posée par un enfant, "c'est votre femme ?". Les deux femmes à l'origine d'Au tableau ! affirment que chaque invité est prêt à écouter et répondre à toutes les questions, sans préparation aucune. "Ils ne savent rien, à part qu'ils vont être interrogés dans tous les sens, sur leur parcours, sur leur enfance, sur leur programme. Il y a aussi des questions personnelles, la question sur le premier homme ou sur la première dame est aussi légitime de la part de n'importe quel Français", déclare Caroline Delage à propos du show.

Au tableau ! diffusé sur C8 dimanche 27 mars 2022 à 21h10.

Ce nouveau numéro de l'émission politique sera disponible dès le mardi 22 mars en clair sur myCanal.