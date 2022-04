Tiphaine Auzière avec sa fille craquante Elise : tendres photos de la fille de Brigitte Macron

Grand moment de la campagne d'Emmanuel Macron, le meeting à La Défense Arena à Nanterre le 2 avril 2022 a réuni toute la famille du président sortant. Bien sûr, au premier rang s'est distingué son épouse Brigitte Macron, celle à qui il doit tant et pour qui il a fait une déclaration puissante face à plus de 30 000 personnes. Ses alliés du gouvernement les plus fidèles étaient évidemment présents, comme le prometteur Gabriel Attal accompagné de son petit frère Nikolaï. D'autres enfants étaient également dans les tribunes : les sept petits-enfants de la première dame ont manifesté leur soutien pour "daddy", surnom donné au dirigeant français par les bambins de Laurence, Sébastien et Tiphaine Auzière, les trois enfants de la first lady française. L'avocate Tiphaine, soutien du premier jour pour son beau-père, a notamment brillé avec sa fille Elise, brandissant une pancarte "Daddy président".

Tiphaine Auzière, 38 ans, est maman de deux enfants avec Antoine Choteau, gastro-entérologue et observateur passionné de la politique. Le couple est donc parent d'Elise et Aurèle, la nouvelle génération de la famille qui a grandi en regardant Emmanuel Macron, leur daddy, au poste le plus important de France. Avec sa plus grande Elise qui a brandi son affiche "Daddy président" avec enthousiasme, l'avocate de formation a suivi le meeting et discuté avec les figures du mouvement et proche du couple présidentiel, tel que l'animateur Bernard Montiel.

Dès 2016, la belle-fille d'Emmanuel Macron a été entraînée par la ferveur de la politique. D'abord en le soutenant pour les présidentielles de 2017, puis en se présentant comme suppléante d'un candidat LREM aux législatives de 2017, Thibaut Guilluy. Cependant, le tandem n'a pas remporté les élections et sa mère Brigitte Macron n'aura de cesse de dissuader sa fille de faire de la politique, a rappelé le magazine Gala, face aux "turbulences du quinquennat, notamment l'épisode des Gilets jaunes, et leur lot de menaces sur le clan Macron". Cela a semble-t-il "calmé ses velléités."

Pour le moment, la famille d'Emmanuel et Brigitte Macron, plus soudée que jamais, retient son souffle pour ses présidentielles sur fond de sortie de crise sanitaire et de guerre en Ukraine. L'actuel président est crédité de 26% des intentions de vote et son adversaire du RN Marine Le Pen de 22 % selon le baromètre OpinionWay-Kéa Partners des Echos, un écart qui s'est resserré ces derniers jours.