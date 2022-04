Gabriel Attal avec son très jeune petit frère : Nikolaï survolté lors du meeting d'Emmanuel Macron

Avant le premier tour de l'élection présidentielle, un meeting avec Emmanuel Macron a été organisé à La Défense Arena à Nanterre (près de Paris) le 2 avril 2022. Les militants LREM ainsi que tous les membres du gouvernement étaient présents pour ce grand moment qui a rassemblé plus de 30 000 personnes. Le président de la République a présenté le bilan du quinquennat et ses ambitions pour le suivant s'il est réélu. Il a également fait un aparté pour rendre hommage à son épouse, Brigitte Macron, sa plus grande alliée. Parmi ses troupes, on pouvait également distinguer toutes les personnalités les plus connues à la tête du pays, et notamment le prometteur porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Ce dernier, au premier rang évidemment, était accompagné de son petit frère pour l'événement.

Repéré par Paris Match, le jeune garçon assis avec Gabriel Attal est son frère Nikolaï dont il est très proche. Le politique de 33 ans a partagé un moment exaltant avec son frère qui n'a pas hésité à se lever en brandissant des drapeaux tricolores, réagissant à l'ambiance survoltée du meeting. Une façon vivante de l'initier à la politique ! Figure du gouvernement qu'on a cessé de voir dans les médias, notamment durant la crise sanitaire, Gabriel Attal fait partie de la garde rapprochée du dirigeant français, tout comme son compagnon Stéphane Séjourné, député européen où il préside le groupe Renew.

Le garçonnet enthousiaste sur les genoux de Gabriel Attal a 10 ans. Il a une grande différence d'âge avec son aîné car il est plus précisément le fils de la cousine germaine de l'homme politique. En interview pour le magazine Gala en 2021, il avait expliqué ses liens avec lui : "Il y a cinq ans, ma cousine germaine est décédée dans un accident de voiture. Elle a laissé derrière elle un petit garçon de 3 ans, Nikolaï. Ma mère et son conjoint l'ont adopté. Il va avoir 9 ans, et on s'entend super bien."

Sur le plateau de C à vous en décembre dernier, Gabriel Attal avait de nouveau évoqué son frère en débattant sur la vaccination des enfants : "Je n'ai pas d'enfants, j'ai un petit frère de 9 ans. C'est objectivement difficilement supportable pour des enfants que de devoir porter le masque à l'école. Ce que je sais c'est que c'est encore plus insupportable de fermer les écoles. (...) Je pense que ma mère fera vacciner mon petit frère.""