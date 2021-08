Gabriel Attal se livre sur Nikolaï, cet enfant entré dans sa vie après un drame...

Concernant son couple avec le député Stéphane Séjourné, Gabriel Attal met un point d'honneur à maintenir sa relation loin des projecteurs. Après s'être pacsé en 2017, le porte-parole du gouvernement s'est récemment entretenu avec Gala, en kiosque ce jeudi 19 août 2021, au sujet de son idylle.

Auprès du magazine, Gabriel Attal s'est expliqué sur cette relation, longtemps gardée secrète du grand public. "D'abord, parce que je tiens à préserver ma vie privée. Ensuite, nous avons chacun notre parcours et notre engagement politique propre. Je ne veux pas qu'on lui demande des comptes sur ce que je dis et ce que je fais, et réciproquement." À titre de rappel, Gabriel Attal avait rendu publique son homosexualité en 2019, suite à l'accusation de l'avocat Juan Branco, d'avoir bénéficié d'une "promotion canapé" grâce à sa relation avec Stéphane Séjourné. Une triste histoire pour ce dernier qui a confié l'avoir "empêché de dormir" à de nombreuses reprises.

Mais au sujet de l'avenir de son couple, Gabriel Attal a partagé ses souhaits auprès de Gala, notamment son intérêt pour la paternité : "La loi Taubira sur l'adoption a été une formidable avancée pour les couples de femmes qui avaient recours à la PMA à l'étranger, en permettant à la conjointe d'adopter un enfant avec la mère biologique." Sans oublier de mentionner : "Pour les couples d'hommes, l'adoption reste très compliquée." Et de poursuivre : "La question ne se pose pas pour moi aujourd'hui, du fait de mon activité."

Très occupé par son travail, ce dernier n'a pas omis de partager ce qui occupe son quotidien. Son "petit frère" qui n'en est pas un, mais qui reste quelqu'un sur qui le porte-parole veille avec attention : "Il y a cinq ans, ma cousine germaine est décédée dans un accident de voiture. Elle a laissé derrière elle un petit garçon de 3 ans, Nikolaï. Ma mère et son conjoint l'ont adopté. Il va avoir 9 ans, et on s'entend super bien. Je l'emmène au cinéma, on va à Disneyland, il vient à la maison le week-end, on regarde des vieux films." Des moments simples et heureux, qui lui permettent de souffler et de déconnecter de la politique. Même si ce n'est jamais pour très longtemps...

Retrouvez l'intégralité de l'interview de Gabriel Attal dans Gala, disponible en kiosque dès ce jeudi 19 août 2021.