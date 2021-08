Gabriel Attal : Torse nu, le secrétaire d'Etat sur le front même en vacances

L'heure est certes au repos estival pour le gouvernement mais cela n'empêche que le relâchement n'est clairement pas total. Ainsi, le président Emmanuel Macron a pris du temps pendant ses vacances perturbées à Brégançon pour répondre aux questions des Français sur la vaccination. Et il n'est pas le seul à garder le lien avec les gens...

Sur Instagram, jeudi 12 août, Gabriel Attal s'est plié au même jeu. Dans la story de son compte, le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, porte-parole du gouvernement, a répondu à des questions diverses. Et, jouant la carte de la proximité, il a même accepté de se montrer dans une tenue nettement moins conventionnelle que celle qu'il enfile au quotidien. "Etre ministre, c'est passer son été en costard cravate ?", lui a-t-on demandé. "Pas toujours, non", a répondu l'ancien flirt de Joyce Jonathan, ajoutant au passage une inattendue photo de lui torse nu, au soleil et sur la plage. Le jeune politicien âgé de seulement 32 ans a aussi pris le temps de répondre à des questions sur l'importance de la vaccination alors que la situation devient critique dans certains territoires, notamment en Martinique et à La Réunion.

Gabriel Attal, qui est en revanche plus discret quand il est question de sa vie personnelle, lui qui est en couple avec le député Stéphane Séjourné, avait annoncé prendre quelques jours de vacances dans le Luberon et sous le soleil de la Corse. Chaque année l'île de Beauté accueille divers élus et ministres, ravis de profiter de paysages sublimes et d'un soleil réconfortant.

Gabriel Attal avait toutefois annoncé qu'il se déplacerait "régulièrement sur le terrain à la rencontre des acteurs qui luttent contre l'épidémie", soulignait Le Figaro. Le porte-parole du gouvernement affichait un objectif précis : "Aller vers tous ceux qui ne sont pas encore venus vers vous pour convaincre tout le monde, tout le temps, sur tout le territoire." En ligne de mire, la vaccination des Français. Un sujet crispant, surtout depuis l'instauration du pass sanitaire.