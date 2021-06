Gabriel Attal né par PMA : Photos personnelles et message fort, grosse "émotion" après un vote attendu

Enfin ! Mardi 29 juin 2021, via un dernier vote de l'Assemblée, le Parlement a adopté définitivement le projet de loi de bioéthique et sa mesure emblématique d'ouverture de la procréation médicalement assistée (PMA) aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Une mesure attendue de longue date par les associations LGBT. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a réagi à ce vote historique.

Sur son compte Instagram, Gabriel Attal a partagé trois photos tirées de ses archives personnelles le montrant bébé et enfant, pour partager son émotion suite à ce vote très attendu. "Je suis né d'une PMA. Il n'y a là rien d'exceptionnel : c'est le cas d'un enfant sur 30 dans notre pays. Mais au moment où le Parlement vient d'adopter définitivement la PMA pour toutes, je voulais partager avec vous ma conviction, mon émotion et ma fierté. Ma conviction, c'est que ce droit nouveau, qui n'enlève rien à personne, ne produira qu'une chose : de l'amour. Personne ne s'engage dans un parcours de PMA sans aimer profondément un enfant avant même que celui-ci ne naisse. Je n'aurais pas pu rêver meilleure famille ni recevoir davantage d'amour que celui que mes parents m'ont donné", a-t-il d'abord relaté. Après deux ans de navette parlementaire, la promesse de campagne d'Emmanuel Macron a été validée par 326 voix contre 115 et 42 abstentions.