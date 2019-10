Stromae : Sa chanson utilisée par les anti-PMA, il porte plainte

Contacté par l'équipe de la chaîne sur le sujet, l'artiste belge qui a fait une pause dans sa carrière depuis 2016 a indiqué qu'il n'était "pas content". L'attaché de presse du chanteur a déclaré : "On est contre l'utilisation et le détournement de la chanson et de son message".

Une chose est sûre, Paul Van Haver (le vrai nom de Stromae) ne compte pas en rester là. Et comme il le chante dans son tube Papaoutai, quand on le cherche bien on finit toujours par le trouver.