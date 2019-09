Stromae amoureux : Coralie Barbier dévoile une tendre photo vintage

À de rares occasions, Coralie Barbier dévoile des photos d'elle et de Stromae, son compagnon depuis de nombreuses années. Via son compte Instagram, elle documente son idylle avec l'artiste belge. L'occasion pour ses fans de prendre des nouvelles de Stromae, lui qui s'est écarté de la vie publique pour se concentrer sur son activité de producteur et intervient sur de nombreux projets (avec Caballero & Jeanjass, OrelSan...). Mais il s'occupe toujours de la marque Mosaert, créée avec sa compagne.

Voilà désormais plus de cinq ans que Coralie Barbier et Stromae sont mariés, et autant d'années de souvenirs à partager. La styliste a dévoilé l'un d'entre eux dimanche 1er septembre 2019, toujours sur Instagram. Sur cette belle photo en noir et blanc, on voit Stromae avec une coupe très courte, à des années-lumière des longs cheveux qu'il arbore désormais. Comme elle l'a indiqué en story, ce cliché a été capturé en 2015.

Stromae fait ici un gros câlin à Coralie Barbier ; très complices, ils affichent un large sourire. "Memories", écrit-elle simplement en légende. Un souvenir adoré par Kev Adams et Hélène Sy, qui commentent de tendres emoji à l'attention du couple.