Vaccination des enfants : Gabriel Attal face à une question personnelle, sa réponse sans détour

Sujet épineux, la pandémie de la Covid-19 et les enfants est une équation complexe que le gouvernement s'attache à solutionner, au regard de la cinquième vague et l'approche des fêtes de fin d'année. Le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran ont tenu une conférence de presse le 6 décembre pour dévoiler les nouvelles mesures prises, notamment dans les écoles. Pour le moment, il s'agit d'un protocole renforcé, tandis que la question de la vaccination pour les 5-11 ans est fortement étudiée. Sur le plateau de C à vous le lendemain, Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, a réagi aux annonces du gouvernement. Son intervention se déroule quelques jours après ses déclarations sur les mesures pour les voyageurs en provenance d'Afrique australe, le politique de 32 ans étant sur tous les tableaux, notamment en matière de coronavirus.

"C'est difficile de fixer la ligne de ce que vous considérez comme le bon niveau de mesures quand on parle des enfants", déclare dans un premier temps Gabriel Attal. Il estime que le protocole actuel n'est pas léger et parle de son expérience personnelle pour illustrer son propos : "Je n'ai pas d'enfants, j'ai un petit frère de 9 ans. C'est objectivement difficilement supportable pour des enfants que de devoir porter le masque à l'école. Ce que je sais c'est que c'est encore plus insupportable de fermer les écoles."

Quand on lui demande si son cadet va être vacciné, - la vaccination devrait être bientôt ouverte à tous les enfants de moins de 12 ans, pour le moment elle est réservée aux petits à risques -, il répond avec le sourire : "Ça il faudra le demander à ma maman. Ce que je conseille quand on me pose la question pour les enfants, c'est d'en parler avec le pédiatre ou le médecin traitant." Puis, avec pudeur, il ajoutera : "Je pense que ma mère fera vacciner mon petit frère."

Dans une interview pour le magazine Gala, le compagnon du député européen Stéphane Séjourné avait évoqué son frère : "Il y a cinq ans, ma cousine germaine est décédée dans un accident de voiture. Elle a laissé derrière elle un petit garçon de 3 ans, Nikolaï. Ma mère et son conjoint l'ont adopté. Il va avoir 9 ans, et on s'entend super bien." Dans ce même entretien, il avait évoqué la question de la paternité : "Pour les couples d'hommes, l'adoption reste très compliquée. La question ne se pose pas pour moi aujourd'hui, du fait de mon activité."

Sur le plateau de l'émission d'Anne-Elisabeth Lemoine, Gabriel Attal, représentant du travail au gouvernement, a tenu à rappeler que le protocole sanitaire dans les écoles est sécurisant et que l'école ouverte est un pari réussi pour la France.