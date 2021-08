Gabriel Attal en couple... et bientôt papa ? Il répond franchement !

Victime d'un outing par le décrié avocat Juan Branco, l'actuel porte-parole du gouvernement Gabriel Attal avait fini par évoquer publiquement et de lui-même son homosexualité en 2019. Depuis, il reste discret sur sa vie privée qu'il partage avec Stéphane Séjourné. Interrogé par Gala, qui l'a suivi pendant ses quelques jours de vacances dans le Luberon - il a ensuite fait escale en Corse, tombant la chemise - il a accepté d'en dire un peu plus.

A l'inverse de l'ex secrétaire d'État chargé du Numérique, Mounir Mahjoubi, il ne faut pas espérer voir Gabriel Attal s'afficher publiquement avec son conjoint. Le jeune membre du gouvernement, âgé de 32 ans, veut garder sa vie intime loin des projecteurs. Déjà connue d'un grand nombre de Français, elle lui apporte d'ailleurs régulièrement des attaques homophobes sur les réseaux sociaux, comme il avait pu le dévoiler sur son compte Instagram. "Je tiens à préserver ma vie privée. Ensuite, nous avons chacun notre parcours et notre engagement politique propre. Je ne veux pas qu'on lui demande des comptes sur ce que je dis et ce que je fais, et réciproquement", jure Gabriel Attal.

Le porte-parole du gouvernement Castex est bien dans sa vie et ne cache pas que, dans le futur, la question de la paternité pourrait se poser. Gabriel Attal et Stéphane Séjourné, député européen LREM de 36 ans, envisagent-ils d'avoir un enfant ? "La loi Taubira sur l'adoption a été une formidable avancée pour les couples de femmes qui avaient recours à la PMA à l'étranger [lui-même, dans un autre contexte, est né par PMA, NDLR], en permettant à la conjointe d'adopter l'enfant avec la mère biologique. Pour les couples d'hommes, l'adoption reste très compliquée. La question ne se pose pas pour moi aujourd'hui, du fait de mon activité", tient à préciser Gabriel Attal. Il ne ferme donc pas la porte mais n'est pas pressé. D'ailleurs, depuis quelques années, un enfant est entré dans sa vie : Nikolaï, aujourd'hui âgé de 9 ans...

