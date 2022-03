Gabriel Attal : Son compagnon Stéphane Séjourné chahuté devant Léa Salamé et Laurent Ruquier

Le président du groupe macroniste au Parlement européen, Stéphane Séjourné, était l'invité politique de l'émission On est en direct ce samedi 5 mars 2022. Face à Léa Salamé et Laurent Ruquier, il a ainsi réagi à la guerre en Ukraine dont l'évolution reste toujours plus inquiétante, dix jours après l'invasion de la Russie de Vladimir Poutine. L'homme politique fait partie, comme son compagnon Gabriel Attal, de la garde rapprochée du président Emmanuel Macron, officiellement candidat à sa réélection. S'il n'a pas été interrogé sur son couple, qui a fait couler beaucoup d'encre lorsqu'il a été révélé en juillet 2020, il a dû faire face à l'indignation du comédien Philippe Rebbot, venu faire la promotion de son film Trois fois rien.

"C'est dingue que vous passiez autant de temps à dire si peu. Ça me gêne et ça me rend maboul. C'est pas contre vous... Ce n'est pas un truc d'idéologue. Au bout de 57 ans de vie en ce qui me concerne, je regarde toujours les mêmes trucs, les mecs parlent très longtemps (...). Il y a un moment, il y a un mensonge quoi ! Il est rempli de cortisone Poutine. (...) Depuis le temps que je regarde tous ces gens en diplomatie, peut-être que moi, je serai meilleur", clame Philippe Rebbot à côté de Stéphane Séjourné, amusant l'assistance. Il poursuit son argumentation : "Trop de mots tue la vérité quoi ! (...) Je n'en peux plus de ça et en ce moment, c'est ce qui me tue. Qu'à chaque fois que j'entends - mais vous tous, personnages politiques -, le nombre de mots que je passe devant ma télé en me disant : 'je comprends ce que tu veux dire mais ça fait une heure et demie que tu le dis.' ça me rend fou, voilà. Je voudrais vous former à dire les choses vite, mais vite. Dites l'essentiel : 'J'ai pas le droit de dire qu'on va tuer Poutine mais on va le faire.'"

Laurent Ruquier rebondit avec humour en déclarant : "Je me demande si celle qui en a pas le plus besoin, c'est pas Valérie Pécresse. On va vous envoyer à Valérie Pécresse." Il vise la leader des Républicains qui a du mal à remonter dans les sondages depuis son meeting au Zénith de Paris. Philippe Rebbot tient dans tous les cas à ne pas stigmatiser Stéphane Séjourné en lui précisant en lui serrant la main : "Vous n'êtes pas mon adversaire le pire dit-il en lui serrant la main." Son interlocuteur, un peu mal à l'aise, lui répond : "C'est gentil..." La séquence se clôt avec un message d'au revoir à l'invité politique du présentateur : "Merci d'avoir si gentiment et si intelligemment répondu à nos questions Stéphane Séjourné. Une très bonne première fois comme on dit." Léa Salamé enchaîne en lui disant "on vous laisse repartir... Vous voulez rester sur Pierre-Emmanuel Barré ? Je ne suis pas sûre", ajoute-t-elle en désignant l'humoriste qui est particulièrement impitoyable avec les politiciens. L'élu prend ses affaires et s'en va, en serrant au passage et une nouvelle fois chaleureusement la main de l'ex-mari de Romane Bohringer.