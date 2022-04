Diaporama : Emmanuel et Brigitte Macron : Deux familles dont les relations n'ont pas toujours été simples

Emmanuel et Brigitte Macron : Deux familles dont les relations n'ont pas toujours été simples

Les parents d'Emmanuel Macron, Jean-Michel Macron et Françoise Noguès au Champ de Mars le soir de sa deuxième victoire à l'élection présidentielle. Il est sur scène avec la première dame Brigitte Macron.

Tiphaine, Laurence et Sébastien Auzière, Edouard Philippe - La famille du président Emmanuel Macron est venue assister à son discours au Champ de Mars le soir de sa victoire à l'élection présidentielle 2022 le 24 avril 2022

Le président Emmanuel Macron et son frère Laurent au Champ de Mars le soir de sa victoire à l'élection prsidentielle le 24 avril 2022

Les parents d'Emmanuel Macron, Jean-Michel Macron et Françoise Noguès au Champ de Mars le soir de sa victoire à l'élection présidentielle le 24 avril 2022.

Tiphaine, Laurence et Sébastien Auzière, Edouard Philippe - La famille du président Emmanuel Macron est venue assister à son discours au Champ de Mars le soir de sa victoire à l'élection présidentielle 2022 le 24 avril 2022

Exclusif - Tiphaine Auzière et sa fille Elise assistent au premier grand meeting du président de la République française et candidat du parti centriste La République en marche (LREM) à la réélection, Emmanuel Macron à la Défense Arena de Nanterre, France, le 2 avril 2022. Les sept petits-enfants du PR étaient présents au meeting

8 / 13

Exclusif - Sébastien Auzière et sa femme, Tiphaine Auzière et son mari Antoine - Le président de la République française et candidat du parti centriste La République en marche (LREM) à la réélection, a effectué son premier grand meeting de campagne à la Défense Arena à Nanterre le 2 avril 2022