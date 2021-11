Changement du drapeau français : Emmanuel Macron a-t-il le droit de modifier ce symbole ?

Les observateurs les plus attentionnés auront remarqué un changement dans le drapeau français qui remonte à plus d'un an ! En effet, le président de la République Emmanuel Macron a décidé de changer la couleur du bleu du drapeau français. Une information mise en lumière ce 14 novembre 2021 par Europe1/CNews mais qui apparaissait déjà dans le livre d'Eliot Blondet et Paul Larrouturou, Élysée confidentiel, sorti en septembre dernier.