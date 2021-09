Gérald Darmanin "fier de son deuxième prénom" : il en dévoile l'origine et répond à Eric Zemmour

Flashback : 2018, sur le plateau de Salut les Terriens. Eric Zemmour, jusque là clivant polémiste pour ses opinions et ses propos, s'offre une sortie sur ce qu'il considère être des prénoms français acceptables, s'en prenant ainsi à la chroniqueuse Hapsatou Sy. Tollé sur les réseaux puis, comme de coutume, la Toile passe à autre chose. Septembre 2021, celui qui est désormais probable candidat à la présidentielle remet ça ! Et tout le monde re réagit...

Invité de RTL ce mercredi 15 septembre 2021, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a été questionné sur la polémique du moment. Et celui-ci a alors fait une petite confidence inattendue. "Je suis très fier que mon deuxième prénom soit Moussa", a-t-il lâché. Une remarque pour contrer les propos d'Eric Zemmour qui ne pense pas que l'on puisse se sentir pleinement français et être fier de la France si l'on a pas un prénom pur jus. "Il n'y a pas plus Français qu'un Français de volonté", a ajouté le ministre, qui estime de son côté que le prénom ne fait pas le patriotisme.

Gérald Darmanin -qui devrait prochainement être libéré du poids de la justice dans le cadre de son affaire pour viol -, s'est ensuite expliqué plus longuement sur son deuxième prénom. "Mon grand-père était harki. Il s'est battu en 1940 pour la France. Il a libéré Saint-Amand-Les-Eaux des Allemands, et dans trois semaines, j'ai l'honneur d'inaugurer une rue à son nom : adjudant-chef Moussa Ouaki", a ainsi raconté le ministre âgé de 38 ans.

Invité en face, sur RMC et BFMTV, Eric Zemmour a poursuivi sa croisade pour les prénoms français traditionnels, apportant une nouvelle explication à ses propos. "Soit le prénom n'est rien et je ne vois pas pourquoi on ne donnerait pas un prénom français, soit il est marqueur de l'identité et là il faut donner des preuves d'amour", a-t-il déclaré. Précédemment, l'ancien chroniqueur d'On n'est pas couché déclarait : "Il faut refaire des Français (...) Ce qui me gêne, c'est qu'au bout de trois générations on appelle encore ses enfants Mohamed."

Pour l'heure, bien que pas encore officiellement candidat, Eric Zemmour est testé par les instituts de sondages qui lui donnent jusque 8% des voix, faisant ainsi surtout du mal à Marine Le Pen...