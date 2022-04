Emmanuel Macron taquine Brigitte : Instant "canaille" du président avec sa femme

Le soir venu, toute la famille, enfants, petits-enfants, frère et soeur et les parents du président étaient à l'Elysée et laissaient éclater leur joie, puis se sont rendus sur le Champ-de-Mars, au pied de la Tour Eiffel pour le discours. Arrivés accompagnés d'enfants de bénévoles et de militants et main dans la main, les amoureux sont montés sur l'estrade. Après avoir prononcé ses mots solennels devant un public très enthousiaste, le chef de l'Etat a retrouvé sur scène son épouse et entonné la Marseillaise, chanté par la mezzo-soprano égyptienne Farrah El Dibany.

Dans son tailleur Louis Vuitton, Brigitte Macron s'inscrivait dans la continuité du premier quinquennat dans un ensemble de sa marque fétiche, comme le souligne Madame Figaro. Dans un look composé d'un ensemble bleu marine aux lignes minimalistes, avec un pantalon à pinces fuseau et une veste épaulée qui souligne sa taille de guêpe, elle a fait encore une fois sensation. Ce grand moment de victoire, les Macron l'ont célébré avec tous leurs proches : les enfants et petits-enfants de Brigitte Macron comme les parents du président, Jean-Michel Macron et Françoise Noguès, ou encore son frère cadet Laurent. Place désormais, au prochain combat : les législatives de juin.