Emmanuel et Brigitte Macron chahutés pendant une balade dans Paris

La journée du 14 juillet 2020 avait été marquée par une intervention télévisée d'Emmanuel Macron. Interviewé durant une heure par Léa Salamé (France 2 et France Inter) et Gilles Bouleau (TF1), le président de la République s'est exprimé pour la première fois de son quinquennat lors d'un entretien du 14 Juillet à la télévision. Il a notamment fait savoir que le port du masque sera rendu "obligatoire dans tous les lieux publics clos" à partir du 1er août. Le président a également promis une rentrée des 12 millions d'élèves français en septembre "la plus normale possible", surtout pour "les enfants qui ont le plus souffert du confinement" - sauf en cas de nouvelle accélération du virus au mois d'août.