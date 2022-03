Brigitte Macron et sa taille de guêpe : son secret pour être si fine

Les looks de la première dame de France ont été scrutés depuis la campagne présidentielle de 2017. Cinq ans plus tard, si Emmanuel Macron a dû prendre des rides, proportionnelles aux défis auxquels il a dû faire face, son épouse Brigitte Macron affiche une allure identique, notamment sa taille de guêpe. Dans chacune de ses tenues, notamment Vuitton, qu'elle adore, la First Lady impressionne par son allure si fine, à l'aube de 69 ans. Dans Paris Match qui lui consacre un portrait riche, le secret est dévoilé.

Mentalement, Brigitte Macron prend soin de faire travailler ses méninges chaque jour, à l'aide de ses carnets où elle note une foule d'observations. Physiquement, la femme du président de la République prend soin de son corps en "musclant son corps de guêpe sur son vélo d'appartement". Un exercice à la portée de chacun et chacune mais qui lui vaut d'être dans cette forme impressionnante, après cinq années d'un mandat durant lequel elle n'a pas été épargnée. Certes, son mari est aux commandes du poste suprême, mais elle se doit d'être une alliée de fer pour lui, et fait honneur à l'expression "un esprit sain dans un corps sain".

Dans Gala au début de l'année, la première dame était aussi revenue sur son quotidien et ses routines pour être bien dans ses baskets. détaille alors le "régime de marathonienne" de la première dame, à base de "beaucoup de poisson, de légumes, de fruits". Mais il n'y pas que l'alimentation qui compte. Cette mère et grand-mère attentionnée "aime également se coucher tôt", avec extinction des feux vers 22 heures, après le dîner avec son président de mari. Un mode de vie qui lui permet de garder la tête froide et tenir bon durant une campagne présidentielle qui a revêtu un caractère particulier, en raison de la guerre en Ukraine.

Le 10 avril prochain, Emmanuel Macron, pas encore officiellement candidat mais cela ne saurait tarder, saura s'il a passé le premier tour. Dans le récent sondage de Harris Interactive publié par le site 20 Minutes, le leader de La République en marche est placé en première position, avec 27%, soit une hausse de 3 points.

Retrouvez l'intégralité de l'article dans le magazine Paris Match du 3 mars 2022