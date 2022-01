Brigitte Macron : Détails sur son "régime de marathonienne", dans les coulisses de l'Elysée

Par Rachel Henry Rédactrice Née à Londres, non loin de Kensington, elle démêle le vrai du faux sur la famille royale britannique, mais pas seulement. La reine Maxima des Pays-Bas, la reine Letizia d'Espagne et la princesse Victoria de Suède sont aussi ses copines. Quand les têtes couronnées ne sont pas de sortie, Rachel patiente en décryptant volontiers les tapis rouges, les premiers rangs des défilés.

Il faut une certaine hygiène de vie pour tenir bon à l'Elysée, surtout quand le palais est ébranlé par une crise sanitaire interminable... Installée au 55 rue du Faubourg Saint-Honoré depuis bientôt cinq ans, Brigitte Macron reste un soutien de taille pour son président de mari. En attendant de savoir si elle rempilera pour un second mandat de première dame, l'ex-professeure de lettres de 68 ans se maintient de forme avec une alimentation saine et des nuits complètes. Alors qu'elle lance en ce début d'année sa troisième opération Pièces jaunes, Brigitte Macron fait la couverture du magazine Gala, qui raconte "sa vie dans l'ombre du président". L'édition du 13 janvier 2022 détaille alors le "régime de marathonienne" de la première dame, à base de "beaucoup de poisson, de légumes, de fruits". Mais il n'y pas que l'alimentation qui compte. Cette mère et grand-mère attentionnée "aime également se coucher tôt", avec extinction des feux vers 22 heures, après le dîner avec son président de mari. "La lumière bleutée du Smartphone de ce dernier, alors qu'il cède à des échanges tardifs avec ses conseillers, la fait d'ailleurs rouspéter", précise le magazine. Ce mode de vie sain lui permettra certainement de garder la tête froide et tenir bon durant une campagne présidentielle déjà éprouvante, alors même que son mari n'a pas officialisé sa candidature pour un second mandat. Après avoir déjà essuyé les douloureuses rumeurs sur l'homosexualité de son mari, voilà que Brigitte Macron fait à son tour l'objet de vives attaques. Fin 2021, la rumeur selon laquelle elle serait en fait une femme transgenre, dont le prénom de naissance était Jean-Michel, a été largement relayée sur les réseaux sociaux. Rumeur à laquelle elle a pris la peine de répondre avec fermeté lors de son passage au JT de 13 heures de Jacques Legros, mercredi. Ces attaques surviennent à l'aube de la campagne présidentielle, campagne à laquelle Emmanuel Macron n'a pas encore officiellement pris part, même s'il a ouvertement confié son désir de se représenter. "J'ai entendu qu'il en avait envie et qu'il n'avait pas pris sa décision. Donc, comme vous j'attends sa décision", a ajouté son épouse sur TF1, tout en assurant que son propre avis "ne rentre pas en ligne de compte".