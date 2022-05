Diaporama : Brigitte Macron impeccable à l'Elysée : sa fine silhouette sublimée par sa robe Vuitton et ses talons aiguilles

19 / 20

Le président français Emmanuel Macron accompagné de la première dame, Brigitte Macron recoit Narendra Modi, Premier ministre de la République de l'Inde, pour un entretien au palais de l'Elysée, Paris, France, 4 mai 2022. © Stéphane Lemouton/Bestimage

French President Emmanuel Macron accompanied by First Lady Brigitte Macron receives Narendra Modi, Prime Minister of the Republic of India, for an interview at the Elysee Palace, Paris, France, May 4, 2022.