Diaporama : Investiture d'Emmanuel Macron : Brigitte Macron impressionne en blanc Vuitton, devant François Cluzet

1 / 72 Investiture d'Emmanuel Macron : Brigitte Macron impressionne en blanc Vuitton, devant François Cluzet

2 / 72 Le président français Emmanuel Macron accompagné de la première dame, Brigitte Macron durant l'investiture pour un second mandat présidentiel après sa réélection, lors d'une cérémonie au palais de l'Élysée à Paris, France, le 7 mai 2022.© Stéphane Lemouton/Bestimage

3 / 72 Jean-Yves Le Drian, Barbara Pompili, François Hollande, Nicolas Sarkozy, Roselyne Bachelot-Narquin - Cérémonie d'investiture du président de la République, Emmanuel Macron au Palais de l'Elysée à Paris le 7 ami 2022, suite à sa réélection le 24 avril dernier. © Dominique Jacovides/Bestimage

4 / 72 François Cluzet à la cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron, ce samedi 7 mai 2022

5 / 72 Le président français Emmanuel Macron accompagné de la première dame, Brigitte Macron et Laurent Fabius durant l'investiture pour un second mandat présidentiel après sa réélection, lors d'une cérémonie au palais de l'Élysée à Paris, France, le 7 mai 2022.© Stéphane Lemouton/Bestimage

6 / 72 Richard Ferrand, Brigitte Macron - Cérémonie d'investiture du président de la République, Emmanuel Macron au Palais de l'Elysée à Paris le 7 ami 2022, suite à sa réélection le 24 avril dernier. © Dominique Jacovides/Bestimage

7 / 72 Le président français accompagné de la première dame, Brigitte Macron durant l'investiture pour un second mandat présidentiel après sa réélection, lors d'une cérémonie au palais de l'Élysée à Paris, France, le 7 mai 2022.© Stéphane Lemouton/Bestimage

8 / 72 Le président français accompagné de la première dame, Brigitte Macron durant l'investiture pour un second mandat présidentiel après sa réélection, lors d'une cérémonie au palais de l'Élysée à Paris, France, le 7 mai 2022.© Stéphane Lemouton/Bestimage

9 / 72 Guillaume Gallienne à la cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron, ce samedi 7 mai 2022

10 / 72 Le président de la république Emmanuel Macron lors du passage en revue d'un détachement interarmées - Cérémonie d'investiture du président de la République, Emmanuel Macron au Palais de l'Elysée à Paris le 7 ami 2022, suite à sa réélection le 24 avril dernier. © Dominique Jacovides/Bestimage

11 / 72 Nicolas Sarkozy - Cérémonie d'investiture du président de la République, Emmanuel Macron au Palais de l'Elysée à Paris le 7 ami 2022, suite à sa réélection le 24 avril dernier. © Dominique Jacovides/Bestimage

12 / 72 Jean-Pierre Raffarin - Cérémonie d'investiture du président de la République, Emmanuel Macron au Palais de l'Elysée à Paris le 7 ami 2022, suite à sa réélection le 24 avril dernier. © Dominique Jacovides/Bestimage

13 / 72 Laurent Fabius - Cérémonie d'investiture du président de la République, Emmanuel Macron au Palais de l'Elysée à Paris le 7 ami 2022, suite à sa réélection le 24 avril dernier. © Dominique Jacovides/Bestimage

14 / 72 Eric Dupond-Moretti - Cérémonie d'investiture du président de la République, Emmanuel Macron au Palais de l'Elysée à Paris le 7 ami 2022, suite à sa réélection le 24 avril dernier. © Dominique Jacovides/Bestimage

15 / 72 Anne Hidalgo - Cérémonie d'investiture du président de la République, Emmanuel Macron au Palais de l'Elysée à Paris le 7 ami 2022, suite à sa réélection le 24 avril dernier. © Dominique Jacovides/Bestimage

16 / 72 Elisabeth Guigou - Cérémonie d'investiture du président de la République, Emmanuel Macron au Palais de l'Elysée à Paris le 7 ami 2022, suite à sa réélection le 24 avril dernier. © Dominique Jacovides/Bestimage

17 / 72 Emmanuelle Wargon, François Bayrou - Cérémonie d'investiture du président de la République, Emmanuel Macron au Palais de l'Elysée à Paris le 7 ami 2022, suite à sa réélection le 24 avril dernier. © Dominique Jacovides/Bestimage

18 / 72 Cérémonie d'investiture du président de la République, Emmanuel Macron au Palais de l'Elysée à Paris le 7 ami 2022, suite à sa réélection le 24 avril dernier. © Dominique Jacovides/Bestimage

19 / 72 Elisabeth Borne - Cérémonie d'investiture du président de la République, Emmanuel Macron au Palais de l'Elysée à Paris le 7 ami 2022, suite à sa réélection le 24 avril dernier. © Dominique Jacovides/Bestimage

20 / 72 Alain Juppé - Cérémonie d'investiture du président de la République, Emmanuel Macron au Palais de l'Elysée à Paris le 7 ami 2022, suite à sa réélection le 24 avril dernier. © Dominique Jacovides/Bestimage

21 / 72 Elisabeth Borne - Cérémonie d'investiture du président de la République, Emmanuel Macron au Palais de l'Elysée à Paris le 7 ami 2022, suite à sa réélection le 24 avril dernier. © Dominique Jacovides/Bestimage

22 / 72 Barbara Pompili - Cérémonie d'investiture du président de la République, Emmanuel Macron au Palais de l'Elysée à Paris le 7 ami 2022, suite à sa réélection le 24 avril dernier. © Dominique Jacovides/Bestimage

23 / 72 Cérémonie d'investiture du président de la République, Emmanuel Macron au Palais de l'Elysée à Paris le 7 ami 2022, suite à sa réélection le 24 avril dernier. © Dominique Jacovides/Bestimage

24 / 72 Estelle Mossely - Cérémonie d'investiture du président de la République, Emmanuel Macron au Palais de l'Elysée à Paris le 7 ami 2022, suite à sa réélection le 24 avril dernier. © Dominique Jacovides/Bestimage

25 / 72 Bruno Le Maire - Cérémonie d'investiture du président de la République, Emmanuel Macron au Palais de l'Elysée à Paris le 7 ami 2022, suite à sa réélection le 24 avril dernier. © Dominique Jacovides/Bestimage

26 / 72 Frédérique Vidal - Cérémonie d'investiture du président de la République, Emmanuel Macron au Palais de l'Elysée à Paris le 7 ami 2022, suite à sa réélection le 24 avril dernier. © Dominique Jacovides/Bestimage

27 / 72 Roxana Maracineanu - Cérémonie d'investiture du président de la République, Emmanuel Macron au Palais de l'Elysée à Paris le 7 ami 2022, suite à sa réélection le 24 avril dernier. © Dominique Jacovides/Bestimage

28 / 72 Stéphane Séjourné - Cérémonie d'investiture du président de la République, Emmanuel Macron au Palais de l'Elysée à Paris le 7 ami 2022, suite à sa réélection le 24 avril dernier. © Dominique Jacovides/Bestimage

29 / 72 Roxana Maracineanu - Cérémonie d'investiture du président de la République, Emmanuel Macron au Palais de l'Elysée à Paris le 7 ami 2022, suite à sa réélection le 24 avril dernier. © Dominique Jacovides/Bestimage

30 / 72 François Hollande - Cérémonie d'investiture du président de la République, Emmanuel Macron au Palais de l'Elysée à Paris le 7 ami 2022, suite à sa réélection le 24 avril dernier. © Dominique Jacovides/Bestimage

31 / 72 Sébastien Auzière avec sa femme Christelle et leurs enfants Camille et Paul, François Hollande - Cérémonie d'investiture du président de la République, Emmanuel Macron au Palais de l'Elysée à Paris le 7 ami 2022, suite à sa réélection le 24 avril dernier. © Dominique Jacovides/Bestimage-

32 / 72 Françoise Noguès (mère d'Emmanuel Macron) - Cérémonie d'investiture du président de la République, Emmanuel Macron au Palais de l'Elysée à Paris le 7 ami 2022, suite à sa réélection le 24 avril dernier. © Dominique Jacovides/Bestimage

33 / 72 Gérald Darmanin - Cérémonie d'investiture du président de la République, Emmanuel Macron au Palais de l'Elysée à Paris le 7 ami 2022, suite à sa réélection le 24 avril dernier. © Dominique Jacovides/Bestimage

34 / 72 Jean-Michel Blanquer, Sarah El Hairy - Cérémonie d'investiture du président de la République, Emmanuel Macron au Palais de l'Elysée à Paris le 7 ami 2022, suite à sa réélection le 24 avril dernier. © Dominique Jacovides/Bestimage

35 / 72 Gérald Darmanin - Cérémonie d'investiture du président de la République, Emmanuel Macron au Palais de l'Elysée à Paris le 7 ami 2022, suite à sa réélection le 24 avril dernier. © Dominique Jacovides/Bestimage

36 / 72 Stanislas Guerini - Cérémonie d'investiture du président de la République, Emmanuel Macron au Palais de l'Elysée à Paris le 7 ami 2022, suite à sa réélection le 24 avril dernier. © Dominique Jacovides/Bestimage

37 / 72 Nicolas Sarkozy - Cérémonie d'investiture du président de la République, Emmanuel Macron au Palais de l'Elysée à Paris le 7 ami 2022, suite à sa réélection le 24 avril dernier. © Dominique Jacovides/Bestimage

38 / 72 Sébastien Auzière avec sa femme Christelle et leurs enfants Camille et Paul - Cérémonie d'investiture du président de la République, Emmanuel Macron au Palais de l'Elysée à Paris le 7 ami 2022, suite à sa réélection le 24 avril dernier. © Dominique Jacovides/Bestimage

39 / 72 Alexis Kohler - Cérémonie d'investiture du président de la République, Emmanuel Macron au Palais de l'Elysée à Paris le 7 ami 2022, suite à sa réélection le 24 avril dernier. © Dominique Jacovides/Bestimage

40 / 72 Alexis Kohler - Cérémonie d'investiture du président de la République, Emmanuel Macron au Palais de l'Elysée à Paris le 7 ami 2022, suite à sa réélection le 24 avril dernier. © Dominique Jacovides/Bestimage

41 / 72 Alexis Kohler - Cérémonie d'investiture du président de la République, Emmanuel Macron au Palais de l'Elysée à Paris le 7 ami 2022, suite à sa réélection le 24 avril dernier. © Dominique Jacovides/Bestimage

42 / 72 Richard Ferrand, Brigitte Macron - Cérémonie d'investiture du président de la République, Emmanuel Macron au Palais de l'Elysée à Paris le 7 ami 2022, suite à sa réélection le 24 avril dernier. © Dominique Jacovides/Bestimage

43 / 72 Richard Ferrand, Brigitte Macron, Laurent Fabius, Gérard Larcher - Cérémonie d'investiture du président de la République, Emmanuel Macron au Palais de l'Elysée à Paris le 7 ami 2022, suite à sa réélection le 24 avril dernier. © Dominique Jacovides/Bestimage

44 / 72 Le président de la république Emmanuel macron et Alexis Kohler - Cérémonie d'investiture du président de la République, Emmanuel Macron au Palais de l'Elysée à Paris le 7 ami 2022, suite à sa réélection le 24 avril dernier. © Dominique Jacovides/Bestimage

45 / 72 Le président de la république Emmanuel macron et Alexis Kohler - Cérémonie d'investiture du président de la République, Emmanuel Macron au Palais de l'Elysée à Paris le 7 ami 2022, suite à sa réélection le 24 avril dernier. © Dominique Jacovides/Bestimage

46 / 72 Emmanuel Macron et la première dame Brigitte Macron, Jean Castex - Cérémonie d'investiture du président de la République, Emmanuel Macron au Palais de l'Elysée à Paris le 7 ami 2022, suite à sa réélection le 24 avril dernier. © Dominique Jacovides/Bestimage

47 / 72 Jean-Yves Le Drian, Barbara Pompili, François Hollande, Nicolas Sarkozy, Roselyne Bachelot-Narquin, Elisabeth Borne, Éric Dupond-Moretti, Laurent Fabius, Frédérique Vidal, Emmanuel Macron - Cérémonie d'investiture du président de la République, Emmanuel Macron au Palais de l'Elysée à Paris le 7 ami 2022, suite à sa réélection le 24 avril dernier. © Dominique Jacovides/Bestimage

48 / 72 Le président de la république Emmanuel Macron - Cérémonie d'investiture du président de la République, Emmanuel Macron au Palais de l'Elysée à Paris le 7 ami 2022, suite à sa réélection le 24 avril dernier. © Dominique Jacovides/Bestimage

Investiture ceremony of the President of the Republic, Emmanuel Macron at the Elysée Palace in Paris on April 7, 2022, following his re-election on April 24.

49 / 72 Le président de la république Emmanuel Macron lors du passage en revue d'un détachement interarmées - Cérémonie d'investiture du président de la République, Emmanuel Macron au Palais de l'Elysée à Paris le 7 ami 2022, suite à sa réélection le 24 avril dernier. © Dominique Jacovides/Bestimage

Investiture ceremony of the President of the Republic, Emmanuel Macron at the Elysée Palace in Paris on April 7, 2022, following his re-election on April 24.

50 / 72 Le président de la république Emmanuel Macron, la première dame Brigitte Macron, le premier ministre Jean Castex, le président du Sénat Gérard Larcher et le président de l'assemblée nationale Richard Ferrand - Cérémonie d'investiture du président de la République, Emmanuel Macron au Palais de l'Elysée à Paris le 7 ami 2022, suite à sa réélection le 24 avril dernier. © Dominique Jacovides/Bestimage

Investiture ceremony of the President of the Republic, Emmanuel Macron at the Elysée Palace in Paris on April 7, 2022, following his re-election on April 24.

51 / 72 Le président de la république Emmanuel Macron - Cérémonie d'investiture du président de la République, Emmanuel Macron au Palais de l'Elysée à Paris le 7 ami 2022, suite à sa réélection le 24 avril dernier. © Dominique Jacovides/Bestimage

Investiture ceremony of the President of the Republic, Emmanuel Macron at the Elysée Palace in Paris on April 7, 2022, following his re-election on April 24.

52 / 72 Le président de la république Emmanuel Macron lors du passage en revue d'un détachement interarmées - Cérémonie d'investiture du président de la République, Emmanuel Macron au Palais de l'Elysée à Paris le 7 ami 2022, suite à sa réélection le 24 avril dernier. © Dominique Jacovides/Bestimage

Investiture ceremony of the President of the Republic, Emmanuel Macron at the Elysée Palace in Paris on April 7, 2022, following his re-election on April 24.

53 / 72 Le président de la république Emmanuel Macron et les représentants des forces armées - Cérémonie d'investiture du président de la République, Emmanuel Macron au Palais de l'Elysée à Paris le 7 ami 2022, suite à sa réélection le 24 avril dernier. © Dominique Jacovides/Bestimage

Investiture ceremony of the President of the Republic, Emmanuel Macron at the Elysée Palace in Paris on April 7, 2022, following his re-election on April 24.

54 / 72 Le président de la république Emmanuel Macron - Cérémonie d'investiture du président de la République, Emmanuel Macron au Palais de l'Elysée à Paris le 7 ami 2022, suite à sa réélection le 24 avril dernier. © Dominique Jacovides/Bestimage

55 / 72 Le président de la république Emmanuel Macron lors du passage en revue d'un détachement interarmées - Cérémonie d'investiture du président de la République, Emmanuel Macron au Palais de l'Elysée à Paris le 7 ami 2022, suite à sa réélection le 24 avril dernier. © Dominique Jacovides/Bestimage

56 / 72 Le président de la république Emmanuel Macron lors du passage en revue d'un détachement interarmées - Cérémonie d'investiture du président de la République, Emmanuel Macron au Palais de l'Elysée à Paris le 7 ami 2022, suite à sa réélection le 24 avril dernier. © Dominique Jacovides/Bestimage

57 / 72 Le président de la république Emmanuel Macron - Cérémonie d'investiture du président de la République, Emmanuel Macron au Palais de l'Elysée à Paris le 7 ami 2022, suite à sa réélection le 24 avril dernier. © Dominique Jacovides/Bestimage

58 / 72 Le président de la république Emmanuel Macron, la première dame Brigitte Macron et le président de l'assemblée nationale Richard Ferrand - Cérémonie d'investiture du président de la République, Emmanuel Macron au Palais de l'Elysée à Paris le 7 ami 2022, suite à sa réélection le 24 avril dernier. © Dominique Jacovides/Bestimage

59 / 72 Le président français Emmanuel Macron accompagné de la première dame, Brigitte Macron durant l'investiture pour un second mandat présidentiel après sa réélection, lors d'une cérémonie au palais de l'Élysée à Paris, France, le 7 mai 2022.© Stéphane Lemouton/Bestimage

60 / 72 Le président français Emmanuel Macron accompagné de la première dame, Brigitte Macron et Laurent Fabius durant l'investiture pour un second mandat présidentiel après sa réélection, lors d'une cérémonie au palais de l'Élysée à Paris, France, le 7 mai 2022.© Stéphane Lemouton/Bestimage

61 / 72 Le président français accompagné de la première dame, Brigitte Macron durant l'investiture pour un second mandat présidentiel après sa réélection, lors d'une cérémonie au palais de l'Élysée à Paris, France, le 7 mai 2022.© Stéphane Lemouton/Bestimage

62 / 72 Le président français Emmanuel Macron accompagné de la première dame, Brigitte Macron et Benoit Puga durant l'investiture pour un second mandat présidentiel après sa réélection, lors d'une cérémonie au palais de l'Élysée à Paris, France, le 7 mai 2022.© Stéphane Lemouton/Bestimage

63 / 72 Le président français Emmanuel Macron accompagné de la première dame, Brigitte Macron et Benoit Puga durant l'investiture pour un second mandat présidentiel après sa réélection, lors d'une cérémonie au palais de l'Élysée à Paris, France, le 7 mai 2022.© Stéphane Lemouton/Bestimage

64 / 72 Le président français Emmanuel Macron accompagné de la première dame, Brigitte Macron durant l'investiture pour un second mandat présidentiel après sa réélection, lors d'une cérémonie au palais de l'Élysée à Paris, France, le 7 mai 2022.© Stéphane Lemouton/Bestimage

65 / 72 Le président français Emmanuel Macron durant l'investiture pour un second mandat présidentiel après sa réélection, lors d'une cérémonie au palais de l'Élysée à Paris, France, le 7 mai 2022.© Stéphane Lemouton/Bestimage

66 / 72 Le président français Emmanuel Macron durant l'investiture pour un second mandat présidentiel après sa réélection, lors d'une cérémonie au palais de l'Élysée à Paris, France, le 7 mai 2022.© Stéphane Lemouton/Bestimage

67 / 72 Le président français accompagné de la première dame, Brigitte Macron durant l'investiture pour un second mandat présidentiel après sa réélection, lors d'une cérémonie au palais de l'Élysée à Paris, France, le 7 mai 2022.© Stéphane Lemouton/Bestimage

68 / 72 Le président français Emmanuel Macron durant l'investiture pour un second mandat présidentiel après sa réélection, lors d'une cérémonie au palais de l'Élysée à Paris, France, le 7 mai 2022.© Stéphane Lemouton/Bestimage

69 / 72 Le président français Emmanuel Macron durant l'investiture pour un second mandat présidentiel après sa réélection, lors d'une cérémonie au palais de l'Élysée à Paris, France, le 7 mai 2022.© Stéphane Lemouton/Bestimage

70 / 72 Le président français Emmanuel Macron accompagné de la première dame, Brigitte Macron durant l'investiture pour un second mandat présidentiel après sa réélection, lors d'une cérémonie au palais de l'Élysée à Paris, France, le 7 mai 2022.© Stéphane Lemouton/Bestimage

71 / 72 Le président français Emmanuel Macron durant l'investiture pour un second mandat présidentiel après sa réélection, lors d'une cérémonie au palais de l'Élysée à Paris, France, le 7 mai 2022.© Stéphane Lemouton/Bestimage