Estelle Mossely très inquiète : son terrible message pour sa famille actuellement en Ukraine...

La période est particulièrement sombre actuellement suite à l'attaque d'Ukraine par la Russie. Une situation très difficile à vivre pour les habitants sur place, qui doivent faire face aux horreurs de la guerre, mais également pour leurs proches qui se trouvent hors du pays. Hier, la femme de Gaël Monfils, Elina Svitolina, a publié des messages déchirants sur son compte Instagram. La tenniswoman ukrainienne a beaucoup de famille au pays et la situation l'inquiète énormément. C'est également le cas pour une grande championne française, Estelle Mossely, qui a partagé son inquiétude sur les réseaux sociaux.

En effet, si le père de la jeune boxeuse de 29 ans et d'origine congolaise, sa mère est ukrainienne, et l'ex femme de Tony Yoka a donc de la famille sur place, comme elle l'a indiqué dans sa story sur Instagram. "J'ai mal à mon Ukraine ! La guerre est déclarée et elle est partout. Je prie pour ma famille", écrit-elle dans un premier message très émouvant. Elle s'est ensuite expliquée plus longuement sur sa vision de ce conflit et après avoir partagé son incrédulité face à cette guerre que l'on pensait inimaginable en Europe de nos jours, elle en dit plus sur ses proches vivant sur place. "Ma famille habite dans une petite ville d'Ukraine loin des frontières et pas si près de la capitale. Je n'aurais pas imaginé que ça les touche directement, immédiatement (bombardements en ce moment même)", s'inquiète-t-elle.

Le monde doit prendre conscience de la situation et de la gravité de ce qu'il se passe

Très touchée par cette situation gravissime, Estelle Mossely tente d'alerter l'opinion publique face au danger qui guette le pays natal de sa mère. "De près ou de loin, nous sommes tous concernés. Le monde doit prendre conscience de la situation et de la gravité de ce qu'il se passe", conclut-elle son long message.

Un message très fort de la part de la mère de deux enfants, forcément très touchée par ce qu'il se passe actuellement en Ukraine et qui a décidé de s'exprimer dans cette période très difficile.