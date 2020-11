Estelle Mossely et Tony Yoka : Couple victorieux devant leurs deux fils

La Conquête continue pour Estelle Mossely et Tony Yoka ! Le couple de boxeurs a à nouveau combattu ce vendredi 27 novembre 2020. Ils se sont tous les deux imposés et ont célébré leurs victoires avec leurs deux fils, Ali et Magomed.

Un mois après leurs précédents combats face à Aurélie Froment et Johann Duhaupas, Estelle Mossely et Tony Yoka remontaient sur le ring ! Vendredi 27 novembre, les deux champions olympiques 2016 ont respectivement affronté Emma Gongora et Christian Hammer. L'événement a eu lieu à la H Arena, à Nantes. Cette fois encore, leurs deux garçons Ali et Magomed (3 ans et 6 mois) étaient présents.

Estelle a ouvert le bal face à ce nouvel adversaire ! À l'origine, elle devait affronter la Bosniaque Pasa Malagic, qui a dû annuler après un test positif à la Covid-19. Mossely a battu Emma Gongora et conservé son invincibilité en pro. 8 combats pour 8 victoires, et une seule envie : "J'aimerais défendre ma ceinture IBO [International Boxing Association, NDLR] avant la fin de l'année, ça montrerait que je suis vraiment revenue."