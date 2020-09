Johann Duhaupas : La grossesse difficile de sa femme, après 3 fausses couches

"Je continue d'écrire mon histoire", a écrit Tony Yoka sur Instagram. Ce vendredi 25 septembre 2020, le boxeur affronte Johann Duhaupas. Expérimenté, mais peu connu du grand public, le Français se livre en interview, racontant son enfance "à la dure" et la dernière grossesse difficile de son épouse, après trois fausses couches.

Son combat face à Tony Yoka a lieu à 22h15 et sera diffusé sur Canal+. De nombreux abonnés de la chaîne découvriront Johann Duhaupas. "Le Reptile" (son surnom, qu'il doit à son personnage fétiche dans le jeu vidéo Mortal Kombat) a 39 ans et un beau parcours derrière lui, avec 25 victoires par KO, seulement cinq défaites en professionnel depuis ses débuts en 2004 et de prestigieux titres, comme celui de champion poids lourds WBA International.

Côté privé, Johann est issu d'une famille de chasseurs. Il a trois grands frères, qui lui menaient la vie dure quand il était enfant. "J'étais en même temps le chouchou de ma mère et le souffre-douleur de mes frères. Ils n'y allaient pas de main morte, m'appelaient 'la Couille', explique-t-il à L'Équipe. Mes frères et mon père m'ont élevé à la dure. Ils me répétaient que j'étais bon à rien. Du coup, j'ai longtemps manqué de confiance en moi."

Dans Libération, Johann Duhaupas parle de la famille qu'il a fondée avec son épouse. Le couple est parent de deux enfants, deux garçons prénommés Gaël et Arsène. Le petit dernier est né après trois fausses couches de sa maman. "Je devais la piquer au ventre tous les jours pour que l'embryon tienne, se souvient Johann Duhaupas. Je lui ai demandé si je pouvais en parler publiquement, elle m'a dit que c'était normal... Yoka et moi, on n'a pas la même vie. J'ai été conditionné pour être un ouvrier."