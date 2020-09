Estelle Mossely : De retour sur le ring, encouragée par son fils de 4 mois

Pour beaucoup, le mois de septembre est synonyme de rentrée ! Estelle Mossely fera la sienne le vendredi 25, date de son premier combat depuis son accouchement. La boxeuse se prépare minutieusement et retrouve les sensations du ring, sous les yeux du craquant Magomed, son fils de 4 mois.

Grâce aux réseaux sociaux, Estelle Mossely communique directement avec ses fans. Elle les tient informés de sa préparation physique post-accouchement et vient de leur annoncer la date de son prochain combat. L'athlète mariée au boxeur Tony Yoka a publié une nouvelle photo sur Instagram ce jeudi 10 septembre 2020. Elle s'est montrée en pleine séance sparring à ses plus de 111 000 abonnés, séance à laquelle a assisté son fils Magomed, allongé derrière les cordes du ring.

"Je me demande ce qu'il se dit là mdr, écrit @estelle.yoka.mossely en légende de sa publication. Maman pourquoi tu tapes ? Maman j'ai faim ! Maman eeeee tu m'as mis sur le ring c'est comment ? Maman plus tard je vais faire pareil ! Maman, sinon on rentre quand ?"