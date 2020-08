Estelle Mossely et Tony Yoka : parents comblés pour l'anniversaire de leur fils

"Tout a commencé avec des glaces... des jeux... ça papote... ça mange... Et puis qui arrive ? #spiderman !!... Les bougies, les cadeaux et puis on connaît la suite !! Haha #happybirthday my baby", ajoute Estelle Mossely en légende de sa propre publication Instagram. La boxeuse suivie par plus de 110 000 utilisateurs a partagé avec eux les clichés de cette fête ensoleillée. Les invités, petits et grands, se sont régalés avec les glaces et le gâteau d'anniversaire et se sont amusés dans le mini bac à sable et le château gonflable.

Côté sport, Tony Yoka et Estelle Mossely ont repris la préparation physique. Tony remontera sur le ring le 25 septembre prochain pour son 8e combat professionnel, face à un autre Français, Johann Duhaupas.