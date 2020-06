Tony Yoka : Papa comblé avec ses deux fils, Magomed et Ali

Le 7 mai 2020, Estelle Mossely et son mari Tony Yoka ont accueilli le nouveau membre de leur petite famille, Magomed. "3 kilos 800 pas de record battu lol, mais je voulais un petit bébé, voilà je l'ai eu haha", précisait la maman également boxeuse sur Instagram. Estelle a raconté son accouchement pendant le confinement 11 jours après l'heureux événement dans l'émission La Maison des maternelles, diffusée sur France 5.

"Il y avait des mesures, c'est-à-dire que si le papa assistait à l'accouchement, il ne pouvait pas sortir de la maternité. Et s'il souhaitait rester les trois jours supplémentaires, il ne pouvait pas non plus sortir de la maternité, donc on était confinés... "J'ai trouvé que, finalement, ce n'était pas plus mal parce qu'on a toujours énormément de visites à la maternité. Là, j'étais avec le papa, avec le bébé. (...) Finalement, c'était pas plus mal, c'était reposant. J'étais dans mon cocon, dans ma bulle", a expliqué l'athlète lors de son interview en duplex.