Tony Yoka, papa aux anges avec Ali et Magomed : "J'ai encore du mal à y croire"

Estelle Mossely est plus que jamais en infériorité numérique chez elle. La championne olympique de boxe de 27 ans doit à présent faire face à trois garçons, son mari Tony Yoka , à qui elle est unie depuis janvier 2018, leurs fils Ali, 2 ans et demi, et le "petit" Magomed qui n'a quelques jours seulement. Il a rejoint la famille le 7 mai dernier, comme l'ont annoncé, sur Instagram, ses deux parents. "Notre bébé est né. Le 7 mai 2020 à nouveau une date gravée ! 3kilos800 pas de record battu lol mais je voulais un petit bébé, voilà je l'ai eu haha", avait publié Estelle Mossely, avec une petite pointe d'humour.

Moins d'une semaine après la naissance de Magomed, Tony Yoka a partagé de nouvelles images de son fils, accompagné de son grand frère. Du haut de ses 2 ans et demi, Ali est déjà très fier de pouvoir tenir le petit nouveau de la famille dans les bras. Tony Yoka a ainsi publié une photo de ses deux garçons dans l'après-midi du mercredi 13 mai, mais également une vidéo des plus touchantes. "J'ai deux fils, j'ai encore du mal à y croire mais je suis père de deux enfants. Rien ne me rend plus heureux", a commenté le champion olympique de boxe de 28 ans.