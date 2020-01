Estelle Mossely et Tony Yoka : Fin de la séparation, ils sont à nouveau ensemble

Le 25 décembre 2019, Estelle Mossely avait laissé entendre que sa séparation avec son mari Tony Yoka n'était plus d'actualité en posant avec lui et leur fils Ali, 2 ans et demi, pour son moment favori de l'année "Noël... Ma fête préférée !! Rien ne pouvait la gâcher et c'était top ! Être en phase avec soi-même permet de se concentrer sur le meilleur et ça fait du bien ! C'était un Noël à 3 et demi pour nous", avait-elle commenté à l'époque. Trois et demi parce que la boxeuse de 27 ans est enceinte de son deuxième enfant.