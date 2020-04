Estelle Mossely et Tony Yoka : sexe de leur bébé révélé en direct, avec Lignac

C'est ce que l'on appelle la magie du direct ! En invitant Estelle Mossely et Tony Yoka dans son émission quotidienne de cuisine sur M6, Tous en cuisine, en direct avec Cyril Lignac, le célèbre chef ne s'attendait surement pas à obtenir une information exclusive. Et pourtant.

Au début de la préparation de son taboulé vert aux crevettes, Cyril Lignac a questionnée Estelle Mossely sur sa grossesse. La boxeuse de 27 ans est enceinte de son deuxième enfant. Confinée dans sa maison de Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) avec son mari et leur fils Ali âgé de 2 ans et demi, la championne olympique de Rio (2016) a accepté de révéler le sexe du bébé qu'elle porte à Cyril Lignac. "C'est un garçon, je vais être en infériorité", a-t-elle dévoilé à Cyril Lignac. "Tony y faut y retourner", a alors relancé le chef, dans l'espoir que le couple de boxeurs accueille une fille la prochaine fois. L'arrivée prochaine d'un deuxième garçon dans la famille ravit Tony Yoka, qui espérait avoir deux garçons, mais aussi sa femme. "On va faire une pause avant le troisième essai", a-t-elle répondu à Cyril Lignac concernant une nouvelle tentative pour avoir une fille.

C'est dans un contexte très particulier qu'Estelle Mossely avait annoncé sa grossesse en octobre 2019. La championne de boxe et égérie Adidas avait révélé être enceinte et séparée de Tony Yoka. "Une bonne nouvelle s'accompagnant aussi, parfois, de son lot de déception, je vous annonce aujourd'hui ma séparation avec Tony Yoka. Cette décision, quelle qu'en soit la raison est une décision douloureuse" avait-elle à l'époque écrit en légende d'une publication sur Instagram, qu'elle a supprimée depuis.

Estelle Mossely avait finalement décidé de laisser une nouvelle chance à son mari et à son mariage. Tony Yoka avait officialisé la reprise de leur histoire d'amour à l'occasion de la célébration de leurs noces de coton dans un luxueux hôtel parisien.