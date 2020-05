Estelle Mossely maman : récit d'un accouchement pas comme les autres

Des milliers de mamans ont connu une expérience inédite, qu'elles ne sont pas près d'oublier : celle d'accoucher en plein confinement. Estelle Mossely fait partie de celles-là. La championne olympique de boxe de 27 ans a donné naissance à son deuxième enfant, un garçon prénommé Magomed, le 7 mai 2020 et a accepté de se confier sur ce moment si particulier. La jeune maman était l'invitée de La Maison des maternelles (France 5) le lundi 18 mai, soit seulement onze jours seulement après son accouchement.

Depuis sa maison de Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), Estelle Mossely est apparue rayonnante pour répondre aux questions d'Agathe Lecaron et de son chroniqueur Benjamin Müller, tous deux de retour sur le plateau de l'émission à succès de France 5. La jeune maman a confié avoir choisi d'accoucher en présence de son mari Tony Yoka, une présence qui a impliqué qu'ils restent confinés durant plusieurs jours à la maternité, sans pouvoir donc voir leur fils aîné, Ali (2 ans et demi). "Il y avait des mesures, c'est-à-dire que si le papa assistait à l'accouchement, il ne pouvait pas sortir de la maternité. Et s'il souhaitait rester les trois jours supplémentaires, il ne pouvait pas non plus sortir de la maternité, donc on était confinés", a témoigné Estelle Mossely.

Un accouchement en période de confinement a également impliqué le port du masque, même si le personnel a su se montrer tolérant sur le sujet : "On nous autorisait à les enlever dans la salle d'accouchement parce que ce n'est pas très agréable d'accoucher avec un masque sur la tête."

Alors que la naissance d'un bébé est souvent synonyme de visites multiples à la maternité, Estelle Mossely et Tony Yoka y ont échappé cette fois-ci. "J'ai trouvé que, finalement, ce n'était pas plus mal parce qu'on a toujours énormément de visites à la maternité. Là, j'étais avec le papa, avec le bébé. (...) Finalement, c'était pas plus mal, c'était reposant. J'étais dans mon cocon, dans ma bulle", a avoué la championne de boxe.

Heureuse auprès de ses trois hommes, Estelle Mossely est plus épanouie que jamais, prête "à relever tous les défis", comme elle l'a dit sur Instagram.