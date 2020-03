Benjamin Müller (La maison des maternelles) : Sa mamie emportée par le Covid-19

Ce n'est pas Benjamin Müller qui s'est confié sur sa grand-mère au Parisien, mais l'une des petites-filles de celle qui se faisait surnommer "Kiok" par ses proches. Emilie a ainsi expliqué que sa grand-mère devait prochainement fêter ses 90 ans, mais que le Covid-19 l'a emportée un mois tout juste avant cette grande célébration. Son décès est survenu le samedi 21 mars. "Elle préparait une grande fête. Elle nous avait promis une surprise mais on ne saura jamais ce que c'était", a partagé Emilie.

Originaire de Metz, la grand-mère de Benjamin Müller et Emilie était une mamie globe-trotteuse qui est partie un an en Australie après sa retraite et a voyagé en Grèce au Japon et en Azerbaïdjan.

Nous adressons toutes nos condoléances à Benjamin Müller ainsi qu'à sa famille.