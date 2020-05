Estelle Mossely "maman épanouie" : elle partage une photo de bébé

Finalement, la vie est belle. Après plusieurs mois compliqués, la boxeuse Estelle Mossely est désormais aux anges. La jeune femme de 27 ans s'est rabibochée avec son mari le boxeur Tony Yoka et a accueilli un deuxième enfant dans sa vie. Un bonheur partagé avec ses fans.

Ce jeudi 14 mai, une semaine après la naissance de son fils prénommé Magomed la sportive a régalé ses 111 000 followers sur Instagram avec une photo d'elle, très souriante, tenant son bébé dans ses bras, le visage bien visible. "Merci pour vos messages affectueux. Maman 2 fois, épanouie et donc prête à relever tous les défis ! #love #life", a-t-elle commenté en légende. De quoi faire fondre ses fans ! Quelques jours plus tôt, elle postait une première photo à la maternité, avec son mari Tony Yoka. "Notre bébé est né. Le 7 mai 2020 à nouveau une date gravée ! 3kilos800 pas de record battu lol, mais je voulais un petit bébé ? Voilà je l'ai eu haha. Mon petit Magomed !! Félicitations à nous @tonyyoka #love", écrivait-elle alors.

Estelle Mossely, médaillée d'or aux JO 2016, est donc désormais à la tête d'une famille de deux enfants. Avec Tony Yoka, qui a repris la compétition en juillet 2019 après une suspension d'un an pour cause de "manquements à la réglementation antidopage", elle est aussi la maman d'un petit Ali, né en 2017. "J'ai deux fils, j'ai encore du mal à y croire, mais je suis père de deux enfants. Rien ne me rend plus heureux", a de son côté écrit le boxeur sur Instagram avec une photo de ses deux fils. Avec l'arrêt temporaire des activités sportives en raison de la pandémie de coronavirus, le duo va pouvoir pleinement profiter de ses deux enfants !