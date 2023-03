Tony Yoka et Estelle Mossely parents de 2 garçons : le boxeur dévoile son envie forte pour Ali et Magomed

C'est un combat que les fans de Tony Yoka attendent avec beaucoup d'impatience. Ce samedi 11 mars, depuis le Zénith de Paris, le boxeur de 30 ans va faire face à un adversaire de taille en la personne de Carlos Takam, un Franco-Camerounais de 42 ans qui risque d'être très dangereux. Pour le soutenir dans ce gros défi, le natif de Paris sait qu'il peut compter sur ses proches et notamment Chloé, sa nouvelle compagne, avec laquelle il s'est affiché pour la première fois lors de la Fashion Week en septembre dernier.

Tony Yoka a donc définitivement tourné la page de son histoire avec Estelle Mossely et pourtant, les deux boxeurs ont vécu beaucoup de choses ensemble. Tous les deux champions olympiques lors des JO de Londres en 2016, ils ont connu une histoire faite de hauts et de bas. Mariés en janvier 2018, ils ont eu deux garçons ensemble, Ali (5 ans) et Magomed (2 ans), avant de se séparer dans un premier temps, de se remettre ensemble pour finalement divorcer en novembre 2021. S'ils sont désormais séparés, les deux sportifs partagent la garde de leurs deux garçons et, invité sur le plateau de l'émission En aparté, le beau gosse de 2 mètres a évoqué le sujet.

J'ai envie qu'ils aient plusieurs cordes à leur arc, qu'ils touchent un petit peu à tout

Visiblement, l'aîné a déjà choisi le sport qu'il voulait faire, comme son père le raconte. "Ali, depuis qu'il est petit, il a chopé ce virus de la boxe. En même temps, ses deux parents sont champions olympiques donc il a baigné dedans directement", raconte Tony Yoka, avant d'avouer son désir pour l'avenir de ses fils : "En fait, moi, j'aimerais bien que mes enfants fassent de la boxe. Pas forcément à haut niveau, mais je veux qu'ils fassent de la boxe. Ali fait déjà du basket... En fait, j'ai envie qu'ils aient plusieurs cordes à leur arc, qu'ils touchent un petit peu à tout, pour se laisser l'opportunité de faire ce qu'ils ont envie plus tard, donc j'aimerais bien qu'ils fassent de la boxe, donc on verra."

Une volonté forte d'inscrire Ali et Magomed à la boxe de la part de Tony Yoka, reste maintenant à savoir ce qu'en pense Estelle Mossely !