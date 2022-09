Tony Yoka divorcé d'Estelle Mossely : il a retrouvé l'amour avec Chloé, le couple soudé à la Fashion Week

Tony Yoka a retrouvé l'amour ! Jeudi 29 septembre, le boxeur de 30 ans a été photographié à la soirée Scandal deJean-Paul Gaultier à la Fashion Week de Paris en compagnie de Chloé, sa nouvelle compagne. Celui qui avait été sacré aux Jeux Olympiques d'été de 2016 au Brésil, s'est affiché très complice avec sa dulcinée dans un look atypique notamment composé d'une veste sans manche sans rien en-dessous, laissant ainsi apparaître ses nombreux tatouages. Son amoureuse était quant à elle habillée en noir et en cuir (à noter que Bilal Hassani a également profité de cet événement pour se montrer avec son ex (avec qui il est possible qu'il y ait eu un retour de flamme).

Il semblerait donc que Tony Yoka soit engagé dans nouvelle relation dont on ne sait pas grand-chose, voire rien du tout. Ses fans étaient jusqu'ici habitués à le voir en couple avec sa consoeur Estelle Mossely, première française sacrée championne du monde après un titre olympique. Mais il avait annoncé sa rupture avec la sportive en novembre 2021, après plusieurs années de vie commune et un mariage en 2018.

Une page qui se tourne

"Aujourd'hui j'aimerais faire une annonce qui n'est pas simple. Estelle et moi sommes divorcés depuis quelques mois maintenant. C'est une page qui se tourne. Nous avons partagé de grands moments, à jamais gravés dans nos mémoires et notre histoire. Je ne lui souhaite que du bonheur car c'est une belle personne et une grande championne" avait déclaré Tony Yoka.

Il avait également tenu à la remercier pour l'avoir rendu papa de deux petits garçons : Ali, né en août 2017, et Moagomed, né en mai 2020. "Je voudrais la remercier pour toute cette période de notre vie et d'avoir mis au monde nos deux magnifiques enfants. La priorité est et restera leur bien-être" avait-il ajouté. Pour rappel, leur couple s'était déjà brisé une première fois, en 2019. C'était cette fois-ci la sportive, qui est d'ailleurs soupçonnée d'être la Mariée dans Mask Singer, qui annonçait la nouvelle.

"Je vous annonce aujourd'hui ma séparation avec Tony Yoka. Cette décision, quelle qu'en soit la raison est une décision douloureuse. Mais la femme que je suis ne peut que rester fidèle à ses valeurs et à son éducation. Nous avons vécu le meilleur comme le pire et vous entendrez peut-être derrière cette annonce des choses vraies, certainement aussi des choses fausses" expliquait-elle, en annonçant également la naissance de son deuxième enfant. Ils s'étaient rabibochés par la suite avant donc de se séparer pour de bon.