Bilal Hassani retombé dans les bras de son ex ? Ces photos très parlantes à la Fashion Week

Bilal Hassani était en bombe jeudi 29 septembre dans une robe moulante bleu foncé à l'occasion de la soirée Scandal, organisée par le célèbre styliste Jean-Paul Gaultier dans le cadre de la Fashion Week parisienne. Son look était complété par un sublime make-up assorti à sa tenue ainsi qu'une ravissante paire de talons. Sans oublier sa magnifique crinière blonde. Mais le nouveau juré de Danse avec les stars était surtout en bonne compagnie, ce qui n'a pas échappé aux photographes.

En effet, il a semblé très proche de Cassem Jebrouni, qui n'est autre que son ex ! Entre gros câlins et bisous passionnés sur la joue, leur complicité sautait aux yeux. La flamme se serait-elle ravivée entre eux ? Les images semblent parler d'elles-mêmes... Pour rappel, en novembre 2021, Bilal Hassani annonçait sa séparation avec le beau brun. "Malheureusement, nous ne sommes plus ensemble. Mais tout va très bien, et je ne lui souhaite que des bonnes choses", avait-il révélé dans les pages du dernier numéro du magazine Têtu.

Il faut se faire confiance mutuellement

La raison de leur rupture ? "Combiner ma carrière et l'investissement que demande une relation de couple, c'est quelque chose que je dois encore apprendre à gérer" avait justifié l'interprète de Roi, chanson avec laquelle il avait défendu les couleurs de la France au concours de l'Eurovision.

Pourtant, l'entente semblait au beau fixe entre eux, bien qu'il ait été obligé de rassurer son compagnon juste avant sa participation à Danse avec les stars l'année dernière. "Je lui ai dit : 'Ne t'inquiète pas ! Tout va bien se passer. Ce n'est que de la danse.' Il faut se laisser aller, c'est de la performance. C'est vrai qu'il faut se faire confiance mutuellement. Cela demande un petit temps d'adaptation mais je pense que ça s'est bien passé tout de suite", avait-il expliqué pour Télé-Loisirs.

Pour rappel, il avait officialisé son couple quelques mois plus tôt, en avril 2021 plus précisément. "C'est officiel, we are dating. Nous pourrions le cacher mais je me sens à l'aise sur les réseaux (et surtout avec vous) pour en parler publiquement. Cassem et moi c'est une histoire née il y'a peu de temps , mais nous sommes très heureux", avait écrit la star sur Instagram.