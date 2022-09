Danse avec les stars : Casting, couples, jury... on vous dit tout sur la nouvelle saison !

Danse avec les stars est de retour pour l'édition 2022. TF1 donne le coup d'envoi de la saison 12 ce vendredi 9 septembre et une fois de plus, cela promet d'être exceptionnel à tous les niveaux. De quoi ravir les téléspectateurs qui suivent ce programme culte.

Un casting de folie et une première mondiale

Le public peut tout d'abord se réjouir de voir une fois de plus des personnalités venues de divers horizons tenter leur chance sur le parquet. Du côté des hommes, on verra évoluer le chanteur international Billy Crawford, notamment connu pour son tube Trackin'. Il affrontera l'ancien judoka (et ex-ministre) David Douillet, l'humoriste Florent Peyre et la star de TikTok Stéphane Legar. Les acteurs Théo Fernandez (Les Tuches) et Thomas Da Costa (Axel Teyssier dans Ici tout commence) seront également de la partie.

Le casting féminin est quant à lui composé des chanteuses Anggun, Eva (anciennement Eva Queen, soeur de Jazz Correia) et Carla Lazzari, représentante française à l'Eurovision Junior 2019. Une ancienne Miss a également accepté de se lancer dans cette belle expérience : Amandine Petit (Miss France 2021). Enfin, on retrouvera l'influenceuse française la plus suivie Léa Elui, ainsi que l'aventurière emblématique de Koh-Lanta (en 2005, 2018 et 2021) Clémence Castel. Cette dernière offre d'ailleurs une nouveauté mondiale puisqu'elle dansera avec une femme. "La production m'a laissé le libre choix de danser avec un homme ou une femme. J'ai dû me poser les bonnes questions et j'ai eu une tendance à vouloir danser avec une femme", a confié la belle brune - qui a fait son coming out l'an dernier - à nos confrères de Télé Loisirs.

Un nouveau jury et trois nouveaux danseurs

Il y a aussi de la nouveauté du côté du jury. Exit la belle Denitsa Ikonomova et Jean-Paul Gaultier. Cette année, ce sont la danseuse étoile Marie-Agnès Gillot et Bilal Hassani, finaliste de la saison précédente, qui seront chargés de juger et noter les candidats de cette édition aux côtés de Chris Marques et François Alu. N'oublions pas les danseurs qui ont une lourde tâche cette saison, celle de former du mieux possible leur partenaire afin d'offrir une belle prestation lors des émissions en direct. Et pour la saison 12, neuf professionnels historiques signent leur grand retour : Fauve Hautot, Candice Pascal, Ines Vandamme, Elsa Bois, Katrina Patchett, Christophe Licata, Anthony Colette, Jordan Mouillerac et Adrien Caby. Trois petits nouveaux seront également présents et, surprise Alizée Bois, la soeur de la compagne de Michou, en fait partie. Les deux jeunes femmes seront donc en compétition. L'ancienne participante de La France a un incroyable talent a été 8 fois championne de France de danse dont 6 fois en danses latines, 1 fois en danse standard et 1 fois en dix danses.

Pierre Mauduy, le gagnant de Qui dansera avec les stars ?, émission de MYTF1 qui dévoilait les auditions pour intégrer DALS, rejoint aussi l'aventure, tout comme Calisson Goasdoue. Cette dernière a également été vue dans l'émission Web et a été le coup de coeur du jury.

Les duos qu'on aimerait voir

Pour l'heure, on ne connaît pas encore les couples qui fouleront le parquet. Mais les fans du programme y vont sans doute de leur pronostic. Chez Purepeople, on voit déjà Clémence Castel danser avec la redoutable Fauve Hautot qui, comme l'ancienne candidate de Koh-Lanta, ne lâche jamais rien et n'a pas peur de dépasser ses limites. Après son ex Iris Mittenaere, Anthony Colette pourrait quant à lui apprendre qu'il devra former une nouvelle Miss en la personne d'Amandine Petit. Mais interdiction de craquer cette fois, car il est en couple. On aimerait voir Christophe Licata danser au bras de la belle Anggun, un duo de choc et de charme qui pourrait bien envoûter le jury. Et Jordan Mouillerac formerait un beau "couple" avec Léa Elui, tout comme Adrien Caby avec Eva. Enfin comment imaginer le petit jeune Pierre Mauduy avec une autre que Carla Lazzari.

Côté masculin, on verrait bien Katrina Patchett évoluer sur la piste de danse avec Billy Crawford afin de faire un retour encore plus remarqué. Il n'y aurait en plus pas de soucis de communication entre le chanteur et elle puisque la belle australienne parle anglais. Après avoir fait évoluer Gérémy Credeville l'an dernier et lui avoir permis de se révéler, on verrait bien Inès Vandamme user de nouveau de son talent avec l'humoriste Florent Peyre. Un duo qui serait solaire. Alizée Bois héritera-t-elle une fois de plus d'un jeune et charmant partenaire comme sa soeur l'an passé ? On la verrait en tout cas très bien avec Thomas Da Costa. Quant à Elsa, elle pourrait faire progresser Théo Fernandez cette année et pourquoi pas, comme son compagnon Michou, le hisser jusqu'en finale grâce à ses précieux conseils et sa détermination. Enfin, on mettrait Candice Pascal en duo avec Stéphane Legar et la petite nouvelle Calisson Goasdoue avec David Douillet.