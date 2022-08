Danse avec les stars : Une première historique pour une candidate, révélations...

C'est officiel, Danse avec les stars revient le 9 septembre sur TF1 et le casting officiel a été dévoilé. Douze personnalités vont se déhancher sur le célèbre parquet, dont Clémence Castel, star de Koh-Lanta et nouvelle recrue de Fort Boyard. Le Parisien vient de faire une révélation sur son partenaire, une femme.

Clémence Castel affrontera Anggun, Amandine Petit (Miss France 2021), Eva (anciennement Eva Queen, soeur de Jazz), Carla Lazzari (représentante française à l'Eurovision Junior 2019) et Léa Elui (11,4 millions d'abonnés sur Instagram) du côté des femmes. Chez les hommes, elle sera la concurrente de Billy Crawford, David Douillet, Florent Peyre, Theo Fernandez (Les Tuches), Thomas da Costa (Ici tout commence) et Stéphane Lega (star sur TikTok). La sportive hors pair, elle, aura pour particularité de danser avec une femme, une première dans la célèbre émission de danse.

L'année dernière, le chanteur Bilal Hassani, devenu cette année juré dans DALS, avait dansé avec un homme, Jordan Mouillerac, et ensemble ils avaient conquis les téléspectateurs. L'émission continue donc d'évoluer avec la société. Pour le moment, on ne sait pas avec quelle danseuse elle fera équipe mais nul doute que ce choix de la production doit la ravir.

Dans la vie, Clémence Castel est maman de deux enfants (Louis, né en décembre 2010, et Marin, né en octobre 2014), issus de sa relation passée avec Mathieu Johann qui s'est fait connaître grâce à la Star Academy. En 2021, elle a fait son coming out et a présenté sa compagne Marie. "Une photo vaut mieux que mille mots. Voilà environ deux ans que j'ai rencontré Marie, qui a bouleversé mon existence et qui me rend tellement heureuse aujourd'hui. (...) Une histoire d'amour aussi imprévue que belle et incroyable, qui a bousculé tout ce que je pensais connaître de moi...", avait-elle indiqué. Avec Marie, elle s'est ensuite pacsée et toute la petite famille s'entend à merveille. Nul doute que la compagne de Clémence Castel sera sa première fan et que ses fils ne seront pas loin pour applaudir ses performances dans Danse avec les stars.