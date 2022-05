Clémence Castel bientôt de retour à la télé : après Koh-Lanta, elle se lance dans une nouvelle aventure

En participant trois fois à Koh-Lanta (en 2005, 2018 et 2021), et en remportant la compétition à deux reprises, Clémence Castel s'est naturellement fait un nom dans le paysage audiovisuel. Sa popularité lui vaut aujourd'hui de se lancer dans une nouvelle aventure.

En effet, la jolie brune en couple avec Marie devrait apparaître dans la prochaine et 33e saison de Fort Boyard, attendue sur France 2 l'été prochain. Selon Télé Loisirs, elle a été recrutée pour incarner un nouveau personnage du jeu : une guerrière mystère. Son rôle sera d'affronter les célébrités sur cinq épreuves, à savoir la cage, le coton-tige, la course poursuite, la lutte et les deux cages. Les candidats auront quant à eux pour but, à travers ces affrontements, de découvrir l'identité de Clémence Castel. En remportant un duel avec elle, ils obtiendront un indice du Père Fouras. Si le voile est levé sur Clémence Castel, un bonus sera alors accordé à l'association défendue dans l'émission.

Un célèbre acteur au casting pour la première fois

Les personnages devenus cultes de Delphine Wespiser, Cyril Féraud ou encore Willy Rovelli seront en parallèle toujours présents dans l'émission pour défier les people. Le tournage a débuté le 7 mai dernier et d'ores et déjà quatre émissions sont dans la boîte et prêtes pour la diffusion. Au casting, les téléspectateurs retrouveront Alain Bernard, Tibo InShape, Vincent Clerc, Clémence Botino, Camille Lacourt, Caroline Margeridon, Messmer, Vaimalama Chaves mais aussi Élie Semoun, pour qui il s'agira de son tout premier Fort Boyard.

"Pour la première fois, j'ai accepté de faire Fort Boyard", s'est-il réjouit récemment en story Instagram, expliquant avoir accepté pour la simple raison que le programme "s'accorde avec l'esprit familial de Ducobu Président, qui sortira le 13 juillet prochain", son nouveau film.

Un changement de taille a par ailleurs été annoncé pour cette saison de Fort Boyard, toujours présentée par Olivier Minne. La production a en effet décidé de se séparer de ses tigres emblématiques.