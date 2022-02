Fort Boyard : L'émission se sépare de membres emblématiques, une somme "très importante" versée

L'été prochain, France 2 diffusera la 33e saison de Fort Boyard. Comme d'habitude, le Père Fouras reprendra du service tout comme les personnages Passe-Partout, les Maîtres du temps ou encore, arrivés plus récemment, Blanche, le chef Willy et Lady Boo. La nouvelle édition se fera en revanche sans certaines des stars du programme, à savoir les tigres. Ces animaux sauvages apparaissaient depuis le tout premier épisode de Fort Boyard lancé en 1990 et avaient pour but de garder le trésor, sous la surveillance de leur maîtresse Felindra. Comme d'autres membres du jeu, ils étaient devenus emblématiques ces 32 dernières années.

C'est la productrice Alexia Laroche-Joubert et ses équipes qui ont pris la décision de ne plus les mettre en scène. "Je sens qu'il y a un mouvement de fond sociétal que l'on doit entendre sur la protection des gros animaux et notamment des félins", a-t-elle expliqué pour 20 minutes. Récemment, le Parlement a justement adopté une proposition de loi ayant pour but de lutter contre la maltraitance animale. La présence des animaux sur des plateaux de tournages était notamment au coeur des débats. Mais Alexia Laroche-Joubert l'assure, elle n'a reçu aucune pression. "Je n'avais pas à retirer les tigres avant 2024 donc on aurait pu tourner deux saisons supplémentaires. Je ne le fais que parce que je considère que c'est un mouvement important à faire pour nos téléspectateurs", a-t-elle tenu à préciser, expliquant qu'il s'agissait là d'une "décision difficile mûrement réfléchie depuis trois ans".

Quel avenir pour les tigres ?

Alors, quid de l'avenir des tigres ? Car comme la productrice de ALP le souligne, "c'est bien gentil de les enlever de certains espaces mais encore faut-il savoir ce qu'ils vont devenir." Heureusement, en bons termes avec leur propriétaire, Thierry Le Portier, elle est parvenue à un accord. "Nous allons lui verser une somme très importante qui lui assure la nourriture et les soins des tigres jusqu'à ce que nous avons prévu d'être leur mort naturelle", a-t-elle annoncé.

L'éleveur a confirmé cette information à travers un communiqué officiel relayé par la production. "Le retrait des tigres de Fort Boyard est le résultat de discussions avec ALP. Notre longue collaboration a toujours été faite d'échanges constructifs. Grâce à leur implication et préoccupation sur le devenir de mes animaux, je suis un peu plus serein quant à la continuité du bien-être de mes tigres", a-t-il déclaré.

La société ALP a tenu pour conclure à "rassurer les fidèles téléspectateurs" que "l'esprit des tigres sera toujours présent car ils font partie intégrante de la magie du programme."