Clémence Castel (Koh Lanta) en couple avec une femme : elle présente sa compagne

Un post rempli d'amour

Toutefois, concernant sa relation avec Mathieu Johann - aujourd'hui en couple -, Clémence Castel a également adressé quelques phrases afin d'éviter des potentielles critiques concernant sa vie privée. "Je ne renie rien de ma vie passée, qui m'a donné les deux plus beaux enfants du monde, que j'aime plus que tout...", explique-t-elle. Et de poursuivre : "Ce post est simplement une démarche de sincérité, parce que je n'ai aucune envie de me cacher... Et aujourd'hui plus que jamais, je me dis que la vie toute entière est une magnifique aventure... Remplie d'imprévus, d'émotions et d'amour." C'est donc avec beaucoup de recul et remplie d'amour que Clémence Castel s'est dévoilée à sa communauté. Un acte difficile à entreprendre pour de nombreuses personnes, mais grâce auquel elle sera, on l'espère, plus heureuse.