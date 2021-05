Koh-Lanta - Une ex-candidate annonce ses fiançailles : photo de sa jolie bague

C'est en 2016 que Cassandre avait confié être en couple avec Julien Renard. "Je suis très chanceuse en amour. J'ai même trouvé l'homme de ma vie. Il s'appelle Julien, il vit en Australie. Et je vais y retourner bientôt pour y continuer mes études. En plus du mannequinat, je veux faire une école de cinéma. La comédie me tente depuis que je suis toute petite, je me lance !", révélait-elle à l'époque à Télé Star. Et depuis, Cassandre s'est en effet installée en Australie auprès de futur mari.

Pour rappel, la jolie brune a participé à la 15e saison de Koh-Lanta diffusée en 2016 et tournée en Thaïlande. C'est Wendy qui avait remporté cette saison face à Pascal. Puis en 2018, Cassandre a rejoint le casting de la cinquième édition All Stars du programme de TF1, intitulée Le Combat des Héros. Cette année-là, c'est Clémence Castel qui a été sacrée gagnante.