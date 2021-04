Cécilia (Mamans & Célèbres) célibataire : la raison de sa rupture dévoilée et un gros changement de vie

Les dernières semaines ont été difficiles à vivre pour Cécilia Siharaj. L'ancienne candidate de l'émission Mamans & Célèbres (TFX) était très peu présente sur les réseaux sociaux, une situation qui a inquiété ses abonnés. Désormais, elle va mieux et a donc souhaité tout leur expliquer en story Instagram, le 14 avril.

Après sa session de questions/réponses au cours de laquelle elle a révélé qu'elle n'était plus en couple avec Yohann, Cécilia a pris la parole pour tout révéler à ses fans. "Je vais essayer de vous expliquer un peu pourquoi je suis restée très silencieuse et pourquoi j'ai pris de la distance. C'est vrai que ça a été très compliqué. Il y a eu beaucoup de chamboulements, beaucoup de choses pas simples à gérer, donc j'avais besoin de m'éloigner un peu des réseaux", a tout d'abord confié la jeune femme.

L'ancienne candidate de Koh-Lanta (2016) a ensuite rappelé qu'elle était de nouveau célibataire mais qu'elle n'avait "aucun regret" concernant son ancienne relation. "On avait des projets, dont un d'emménager ensemble. Cela devait se faire, on avait tous les deux déposé nos préavis. Mais la vie en a décidé autrement, ça s'est annulé. Donc il a fallu chercher une autre maison. Le temps était compté parce que j'avais un préavis d'un mois avant de perdre mon logement donc c'était compliqué. Finalement, on s'est séparés. Je pense qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde, on n'avait pas les mêmes attentes", a-t-elle poursuivi.

Entre "peur et incertitude", la grande amie de Jesta a dû trouver en urgence une nouvelle maison. Et elle n'a pas caché qu'à cause de la Covid-19, la tâche était encore plus compliquée. Mais comme à son habitude, elle n'a rien lâché. Et elle a bien fait ! "J'ai réussi à trouver ma maison. Elle est juste incroyable, j'ai eu un énorme coup de coeur au moment de la visite. Aujourd'hui j'ai signé le bail, j'emménage dans une semaine", a-t-elle révélé. Cécilia compte bien partager sa "nouvelle vie" avec ses abonnés. "C'est encore un gros chamboulement, mais je suis trop contente", a-t-elle conclu.