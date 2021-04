Cécilia (Mamans & Célèbres) célibataire : nouvelle rupture avec Yohann, elle se confie

Nouvelle désillusion amoureuse pour Cécilia Siharaj. Le 13 avril 2021, l'ancienne candidate de Koh-Lanta (2016) a annoncé en story Instagram qu'elle était de nouveau célibataire. Ces dernières semaines, la jeune femme n'avait pas la forme. Sur ses réseaux sociaux, celle que l'on peut suivre sur TFX, dans Mamans & Célèbres, a expliqué à ses abonnés qu'elle vivait des moments difficiles, mais qu'elle n'était pas encore prête à en parler. Hier soir, elle a révélé l'une des raisons de son mal-être.

C'est à l'occasion d'une session questions/réponses avec ses fans que la maman de Sway (1 an) a révélé qu'elle ne formait plus un couple avec Yohann : "Je ne suis effectivement plus en couple. Et beaucoup de choses ont chamboulé ma vie dernièrement. Je partagerai tout ça avec vous à partir de demain. J'ai préféré prendre le temps de me poser et de faire le point sur ce qu'il s'est passé ces dernières semaines. Mais je me sens enfin prête à vous en parler."

Elle a aussi expliqué pour quelle raison, selon elle, sa fille ne devrait pas être affectée par cette rupture : "C'était l'une de mes plus grandes peurs. Mais il faut savoir prendre une décision avant que cela arrive. Pour l'instant, elle est encore trop jeune pour s'attacher." Mais à l'avenir, Cécilia se montrera davantage prudente car elle ne souhaite pas qu'elle vive un nouvel abandon...

Des ruptures éprouvantes

Alors qu'elle était enceinte, le papa de Sway et elle ont rompu et depuis, elle n'a plus de nouvelles. Cécilia craint le jour où elle devra tout expliquer à sa fille mais, pour l'heure, elle n'y est pas encore. On imagine que pour le moment, elle tente de se reconstruire après sa nouvelle rupture.

Ce n'est pas la première fois que Yohann et elle se séparent. Peu de temps après l'officialisation de leur idylle, tous deux ont rompu une première fois. "Comme vous le savez vendredi, j'ai dévoilé une histoire d'amour que je vivais depuis trois mois. (...) Comme vous le savez quand vous êtes médiatisés, qu'on vous dit des choses sur les réseaux, ça prend toujours des proportions énormes, ça fait du buzz, ça fait partie du jeu. Et c'est vrai que là, il y a eu de grosses répercussions, des répercussions négatives. Ça a été très très compliqué à gérer tout le week-end, ça a été très éprouvant pour moi", avait-elle expliqué. Ils s'étaient finalement remis ensemble et elle avait même dévoilé son visage à ses fans, début février. Malheureusement, cela n'a pas duré.