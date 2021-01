Cécilia (Mamans & Célèbres) en couple : photo avec son compagnon, un artiste !

Quelle petite cachottière ! Cécilia Siharaj, candidate de Koh-Lanta en 2016 et actuelle participante à l'émission Mamans & Célèbres a fait une annonce à laquelle on ne s'attendait pas. Vendredi 8 janvier 2021, elle a fait savoir qu'elle avait un amoureux et ce, depuis un moment !

La danseuse et maman de Sway (1 an) a fait cette annonce sur son compte Instagram. Et, cerise sur le gâteau, elle a même dévoilé une photo de son compagnon. Elle est habillée en robe noire, lui porte un costume de la même teinte et leurs lèvres se frôlent. Voilà comment Cécilia a fait savoir qu'elle avait un amoureux. En légende, elle a fait part de son grand bonheur : "Moi qui ne croyais plus en l'amour. Moi qui ne voulais laisser personne entrer dans ma petite bulle de maman solo. Moi qui ne croyais plus en rien... Aujourd'hui, je suis tellement heureuse de vous annoncer que j'ai bel et bien trouvé l'amour. Oui je peux le dire, je suis complètement amoureuse et si épanouie. Il ne manquait que ça pour avoir la vie parfaite, et grâce à toi, je suis une femme comblée de bonheur et j'ai des rêves pleins la tête. Je suis si fière de notre histoire d'amour, si fière d'être avec toi. Je remercie profondément la vie de t'avoir mis sur mon chemin. Merci d'être qui tu es. Je t'aime @inkletterz_tattoo"