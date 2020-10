Cécilia (Mamans & Célèbres), sa fille sans papa : larmes et culpabilité

Cécilia Siharaj a vécu une terrible épreuve. Alors qu'elle était enceinte de Sway (1 an), son compagnon de l'époque et elle ont rompu. Depuis, c'est donc seule que la candidate de Koh-Lanta Thaïlande (2016) - que l'on peut actuellement suivre sur TFX dans Mamans & Célèbres - élève sa fille. Et un moment qu'elle redoutait tant est arrivé comme elle l'a expliqué sur Instagram, dimanche 11 octobre 2020.

Cécilia a partagé une photo sur laquelle elle porte Sway. Mère et fille sont souriantes, une publication qui respire la joie donc. En tout cas, c'est ce que les internautes pouvaient penser avant de se pencher sur le texte qui accompagnait le cliché. La grande amie de Jesta Hillmann a souhaité partager avec ses fans une situation qui l'a beaucoup touchée. "Pour la première fois, un enfant de 6 ans m'a posé cette fameuse question que peuvent redouter tous parents solos. Je pense que toute personne, homme ou femme, qui vit ce que je vis peux déjà deviner cette question que l'on redoute déjà pendant la grossesse, et encore plus quand bébé arrive, et encore encore plus quand bébé grandit. Cette fameuse question où l'on se demande : 'Comment je vais réagir ? Est-ce que je vais arriver à donner une réponse sans perturber cet enfant ? Est-ce je vais trouver les bons mots sans montrer ma peine et sans pleurer ?', a tout d'abord écrit la jeune femme.

Cécilia a ensuite expliqué que cette fameuse question pouvait faire remettre un parent solo en question et aussi le faire culpabiliser de "faire subit cela à [son] enfant même si [on] ne l'a pas choisi". Elle sait qu'un jour, ce sera sa fille qui la questionnera sur le sujet, un moment qu'elle appréhende déjà. Surtout au vu de sa réaction avec le petit garçon. "J'ai été déstabilisée pour la première fois car je n'étais pas prête et je n'ai pas su répondre à ce petit enfant innocent qui posait cette simple question si logique pour lui. Des larmes ont coulées, suivie d'une espèce de culpabilité de ne pas avoir su choisir la bonne personne pour lui offrir cette chance d'avoir deux parents, en me remettant dans le mal de mon histoire douloureuse. Cette horrible question : 'Sway n'a pas de papa ?'", a-t-elle conclu.

Très vite, Cécilia a pu compter sur le soutien de ses abonnés.