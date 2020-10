Cécilia (Mamans & Célèbres), sa fille abandonnée : "Il s'en foutait, j'ai fait ce qu'il fallait"

Cécilia Siharaj s'est fait connaître en participant à Koh-Lanta en 2016. Depuis le jeu d'aventure de TF1, elle a fait du chemin. La jolie brune est désormais l'heureuse maman de la petite Sway, qui a célébré son premier anniversaire en août 2020. Cécilia a d'ailleurs rejoint l'émission Mamans & Célèbres (TFX). À cette occasion, elle a répondu aux questions de Purepeople.com concernant sa vie de mère célibataire et s'est livrée à coeur ouvert sur son ex-compagnon, le papa de Sway.

Cécilia décidée à "protéger" Sway de son père, "un étranger"

"C'est simple, je n'ai jamais eu de ses nouvelles. Je ne suis absolument plus en contact avec cette personne. Il n'a jamais cherché à prendre des nouvelles de sa fille, jamais, jamais. Même quand j'étais enceinte. Il m'a attaquée sur les réseaux sociaux, je lui ai répondu via les réseaux sociaux. Et c'est tout, lâche la grande copine de Jesta et Wafa, elles aussi "mamans et célèbres" connues via Koh-Lanta. On a vécu une histoire durant plus de cinq ans, on a énormément d'amis en commun donc tout ce que je sais, c'est du répété."

Mais comment réagirait-elle si le papa de l'adorable Sway décidait un jour finalement de se manifester ? "C'est une bonne question", lance Cécilia qui rappelle que "pour l'instant, il ne s'est jamais intéressé à elle". En grandissant, la fillette pourrait de son côté demander à rencontrer son père... Et la jolie maman n'a aucunement l'intention de l'en priver. "Je sais que si un jour, ma fille me pose des questions par rapport à son géniteur, évidemment, elle aura toutes les réponses. Je ne lui mentirai jamais, elle saura toute la vérité, lance-t-elle. Si elle souhaite prendre contact avec lui, je l'aiderai et je serai présente. J'aimerais la protéger de cet homme qui est finalement un étranger qu'elle ne connaît pas."

Une rencontre père-fille encadrée envisagée

Cette rencontre se ferait alors sous condition : "Si un jour, il souhaite revenir, la porte ne sera pas fermée. Il faudra qu'il le fasse en bonne intelligence évidemment et ce sera fait en ma présence et en la présence d'un professionnel parce que pour moi, même si j'ai passé cinq ans de ma vie avec lui, c'est comme un étranger à ce jour."

Il reste le papa de Sway, mais hors de question pour Cécilia de retomber dans ses bras. "Je ne retournerai pas vers lui, je l'ai suffisamment fait pendant ma grossesse, j'ai tout fait pour qu'on garde contact puisqu'on attendait quand même un enfant ensemble. Clairement, il s'en foutait. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai passé ma grossesse seule, j'ai accouché seule, j'élève ma fille seule", conclut-elle.